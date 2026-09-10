'Llorentazo': la historia de un idilio con Anfield

En el fútbol actual parece que ya nada se nos escapa. Todo se estudia, todo se analiza y todo se prepara al milímetro. Pero, aun así, existen cosas que no se pueden explicar. Conexiones que van más allá de lo futbolístico. Y nada lo explica mejor que el idilio de Marcos Llorente con Anfield.

Si algo positivo se puede sacar del partido del Atlético frente al Liverpool es ese componente inexplicable que rodea el romance de Llorente con el estadio de los ‘Reds’. Porque si piensas en un rojiblanco anotando en la catedral del fútbol, ese es él. Marcos Llorente no falta a su cita con el gol en Anfield. Hay quienes lo llaman ‘Llorentazo’.

El nacimiento de una leyenda

El vínculo del campeón del mundo con este estadio se remonta al 11 de marzo de 2020. El equipo de Simeone viajó a Inglaterra para disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los rojiblancos llegaban con ventaja tras conseguir la victoria por 1-0 en el Metropolitano, pero sabían que conseguir el pase definitivo a cuartos no iba a ser coser y cantar.

El Liverpool consiguió empatar la eliminatoria con un gol de Wijnaldum en el 43 de partido, y Firmino puso al Atlético contra las cuerdas con el 2-0 en el tiempo de descuento. Y entonces apareció Marcos Llorente. El jugador entró en el minuto 56 sustituyendo a Diego Costa, pero no fue hasta la prórroga cuando cambió por completo el partido. En el 97 de juego empató la eliminatoria y, antes del descanso de la prórroga, anotó el segundo que daba el pase a cuartos al Atlético de Madrid. Pero la gran actuación no acabó ahí. No contento con eso, dio la asistencia a Álvaro Morata para que sentenciara el partido en el 120+1. Aquella noche Marcos Llorente se estrenó como goleador en la Liga de Campeones. Y lo hizo por partida doble.

Marcos Llorente celebrando uno de sus dos goles frente al Liverpool en 2020 / Darren Staples/CSM via ZUMA Wire

La UEFA describió aquella actuación como una irrupción “para la eternidad”. Llorente llegó a Anfield como suplente y salió de allí convertido en leyenda. Aquella noche, el estadio de los 'Reds' descubrió (y despertó) al huracán Marcos. Pero aquella historia estaba lejos de terminar. Cinco años después, Anfield volvía a cruzarse en el camino de Llorente.

El reencuentro

Era el 17 de septiembre de 2025. El Atlético disputaba la primera jornada de la fase de liga de la Champions frente al Liverpool. Y los rojiblancos volvieron a viajar a Anfield. Esta vez, el guión empezó de la peor manera para los de Simeone: Robertson marcó en el minuto 4 y Salah en el 6. Dos goles en dos minutos. El partido se ponía cuesta arriba para los del 'Cholo', pero tenían un as en la manga: Marcos Llorente. El defensa, reconvertido en delantero en el césped de Anfield, volvió a aparecer para anotar el 2-1 justo antes del descanso. Había partido. Y nadie mejor que Llorente podía saberlo.

Champions

En la segunda parte llegó el segundo. Llorente volvió a hacerlo. Doblete del español para empatar el encuentro. Pero esta vez la historia no terminó como en 2020: Van Dijk acabó dando la victoria al Liverpool con un gol de cabeza en el tiempo de descuento (3-2).

El último acto

2.373 días después del primer cara a cara, el destino volvió a llevar a Llorente a Anfield. Pero Marcos ya no era aquel jugador que había sorprendido a Europa en 2020. Esta vez regresaba como campeón del mundo. Pero el escenario era el mismo. Y el protagonista, también. Lo que nadie se imaginaba es que la historia se volvería a repetir. Pero así fue.

El partido comenzó controlado por los de Simeone y, en el minuto 17, se desató la locura. Llorente lo había vuelto a hacer. El '14' del Atlético de Madrid disparó desde el borde del área tras un pase de Julián Álvarez para poner el 0-1 en el marcador. Nadie se lo podía creer. Las retransmisiones del gol hablaban de cábala, de superstición... Porque sí, había vuelto a ser él. Quién sino. Pero esa bonita casualidad no fue suficiente para que los rojiblancos se llevaran los tres puntos a casa. Szoboszlai y Mac Allister se encargaron de que, esta vez, la victoria fuera para los 'reds'.

¿Destino o casualidad? ¿Coincidencia o conexión? Lo único que está claro es que cada vez que Marcos Llorente se cruza con Anfield, algo sucede. Cinco goles en tres partidos. La mitad de sus tantos en la Champions (10) han sido allí. Y ningún otro rival ha recibido tantos goles suyos a lo largo de su carrera como el Liverpool.

Los números hablan por sí solos, pero en realidad, esta historia es de esas que no se miden con números. Va más allá. Hasta uno de sus perros lleva el nombre del estadio. Anfield y Llorente. Una historia que parece escrita para encontrarse una y otra vez.