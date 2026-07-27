MERCADO DE FICHAJES
Limpia importante de Mateu Alemany en el Atlético: cinco estrellas en venta
La dirección deportiva busca ahora hacer caja con jugadores como Almada, Sorloth y Ruggeri para equilibrar las cuentas
Dejen salir antes de entrar. Una regla básica de movilidad que se ha aplicado a medias en el Atlético de Madrid. Me explico. Antoine Griezmann, Clément Lenglet y Horatiu Moldovan abandonaron la disciplina rojiblanca, pero ninguno de los tres movimientos dejó dinero en las arcas del club.
El Principito se marchó libre al Orlando City, mientras que el francés salió con la carta de libertad rumbo al Benfica y el rumano lo hizo cedido al Eyüpspor turco, aunque su etapa en el Atlético llegó a su fin ya que acaba contrato en 2027. Tres operaciones que permiten aligerar la plantilla, pero que no solucionan el principal problema del club rojiblanco: la necesidad de ingresar dinero.
Debe hacer caja
Porque mientras las salidas apenas han generado retorno económico, la dirección deportiva ya ha acelerado en el apartado de llegadas. Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee han aterrizado para reforzar posiciones importantes, pero sus fichajes han supuesto un desembolso cercano a los 90 millones de euros, sin contar las variables incluidas en los acuerdos.
El club ha conseguido dar pasos adelante en la planificación deportiva, fichando a Grimaldo y a Kang-in Lee ante la negativa de Cucurella y Bernardo, o sumando piernas y calidad a la medular con el danés. Ahora necesita completar la segunda parte del plan: hacer caja.
Hasta que eso ocurra, cualquier nueva operación estará condicionada por la necesidad de rellenar las arcas. Y ahí es donde entra a escena el bueno de Mateu Alemany.
Incorporado en octubre, el balear afronta su primer mercado veraniego como director de fútbol y debe sacar el mayor beneficio posible por las ventas de los futbolistas que llevan puesto el cartel de transferible.
Cinco señalados
'MARCA' facilita los nombres de los cinco jugadores rojiblancos que están en la rampa de salida: Thiago Almada, Alexander Sorloth, Matteo Ruggeri, Thomas Lemar y José María Giménez.
Entre todos ellos, el que más mercado tiene es el atacante argentino. Pretendientes no le faltan: cuenta con propuestas procedentes de Arabia Saudí, River Plate y Flamengo. Precisamente el 'Mengão' ganó enteros en las últimas semanas como posible destino para hacerse con sus servicios, después de una etapa fugaz en el Metropolitano.
Italia pone sus ojos en Sorloth y Ruggeri. El noruego, pese a su buen rendimiento especialmente como revulsivo, nunca ha terminado de consolidarse como titular indiscutible y su nombre lleva meses apareciendo en los rumores del mercado de fichajes. En el caso del italiano, la llegada de Grimaldo amenaza con reducir sus minutos.
Estos tres tienen cartel y el Atleti podrá hacer caja con ellos. Muy diferente es el escenario con los otros dos nombres de la lista: Lemar y Giménez. El galo, cedido la pasada temporada al Girona, afronta el último año de su contrato, mientras que el central uruguayo tiene vínculo con la entidad rojiblanca hasta 2028.
En ambos casos, la prioridad parece ser liberar masa salarial y liberar fichas antes que esperar grandes ingresos por sus salidas.
Un central y un delantero
Una vez entren millones en las arcas rojiblancas, se activará la operación entrada. Las prioridades pasan por reforzar el eje de la zaga y la delantera.
Si sale Giménez, la posición de central quedaría reducida a Pubill, Hancko y Le Normand. Además, rastreará en el mercado a un perfil similar al de Sorloth.
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