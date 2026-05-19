"Liberar al humano": el libro de Marcos Llorente que revoluciona El Hormiguero y destapa su rutina más extrema

Marcos Llorente ha visitado hoy a El Hormiguero y ha vuelto a demostrar que su cuerpo es, desde hace años, un experimento en constante evolución. El futbolista del Atlético de Madrid explicó que su rutina diaria mezcla ciencia, disciplina e instinto, un estilo de vida que ha generado tanto admiración como escepticismo.

Su alimentación, su descanso y su forma de entrenar siguen patrones muy alejados de los habituales. "Con la dieta del paleolítico iré al 100%. Es un estilo de vida y una forma de vivir", recordó, reafirmando que su objetivo no es solo rendir mejor en el campo, sino cuidar su salud a largo plazo.

La dieta paleolítica y el rechazo a contar calorías

Llorente defendió de nuevo su conocida dieta paleolítica, basada en carne, pescado, verduras y tubérculos como boniato o yuca, y sin rastro de lácteos, pasta o cereales. Pero hoy, en El Hormiguero, fue un paso más allá al cuestionar la idea tradicional del balance energético.

"Yo es que no cuento calorías, no creo en eso", afirmó. Cuando Pablo Motos le preguntó en qué creía entonces, el jugador respondió: "Para mí es más importante el cuándo que el qué. Igual que no tiene sentido hacer deporte de noche, tampoco tiene sentido comer de noche".

Según él, el cuerpo funciona mejor con actividad y alimentación durante las horas de luz: "Por la noche no vas a gastar gasolina, entonces lo mejor es que no gastes".

EL HORMIGUERO

Una rutina de sueño marcada por la luz natural

El descanso es otro de los pilares de su vida. El jugador explicó que adapta su hora de irse a dormir según la estación del año. En primavera y verano, se acuesta entre las 22:00 y las 22:15. En invierno, entre las 22:30 y las 23:00.

Su día empieza a las ocho de la mañana, momento en el que sale a la calle antes de prepararse su ya famoso café con mantequilla: "Me da energía, es grasa saludable".

El libro con el que quiere "recuperar la energía" y "liberar al humano"

Durante la entrevista, Llorente habló también de su nuevo libro, Free Human, una obra que, según explicó, nace de una preocupación compartida por mucha gente.

"Este libro trata sobre algo que yo creo que todos sentimos: que cada vez vivimos más cansados, más ansiosos, más desconectados, y eso que vivimos en una de las épocas con más comodidades", afirmó.

El objetivo del libro, según él, es explicar por qué ocurre esto y cómo recuperar la energía y la salud mediante hábitos sencillos y accesibles.

El título, Free Human, tiene un doble significado. "Significa 'humano libre', pero también 'libera al humano'. Yo me refiero a humano libre, pero la otra también está bien", comentó entre risas.

Pablo Motos aseguró que el libro "tiene un pintón" y que lo que había leído le parecía "muy lógico y muy coherente".

Los deberes más inesperados: decir "te quiero" a su padre

Uno de los momentos más personales de la noche llegó cuando Llorente habló de su infancia y de su dificultad para expresar afecto. Confesó que de pequeño era "muy frío", algo que ha ido cambiando gracias a su mujer y a la gente con la que ha trabajado.

Recordó un ejercicio que le mandaron en el colegio y que también implicaba a su padre: "Uno de los deberes que nos pusieron era decirnos 'te quiero'. Mi padre y yo somos muy parecidos, bastante fríos. A veces ni nos saludábamos. Pasaba por la cocina y un 'hola', o a veces nada."

El encargo consistía en que, cada vez que uno entrara en casa y viera al otro, debía decirle "te quiero" y darle un abrazo.

"Al principio era llegar y: 'hola, hola, te quiero'. Y nos entraba la risa, nos descojonábamos", recordó. Con el tiempo, aquel ejercicio se convirtió en una forma de romper la barrera emocional entre ambos.

Un estilo de vida tan extremo como coherente

Entre hábitos poco comunes, disciplina, una visión muy personal del cuerpo y un libro que pretende cambiar la relación de la gente con su salud, Marcos Llorente volvió a demostrar hoy en El Hormiguero que su vida va mucho más allá del fútbol.

Su paso por el programa dejó una mezcla de ciencia, anécdotas íntimas y convicciones firmes que explican por qué su figura genera tanta curiosidad dentro y fuera del deporte.