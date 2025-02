Un Lenglet que no vieron venir

A Clément Lenglet no le quedó otra que ganarse el pan. Sus inicios en el Metropolitano no fueron los deseados. Llegaba con las primeras jornadas ya disputadas, se veía venir que, al llegar tarde, no sería nada tener que ganarse el puesto en un equipo algo rodado. Quería ‘desquitarse’ de ese complicado año con el Aston Villa en la Premier League y ofrecer grandes prestaciones sobre el césped. Y, el Barça, tras renovarle hasta 2026, esperaba que con Diego Simeone se pudiera revalorizar, para así darle salida el próximo verano.

Tardó algo en debutar, la oportunidad le llegó el pasado 6 de octubre de 2024 contra la Real Sociedad. Novena jornada de LaLiga EA Sports, inédito hasta la fecha, y rindió a las mil maravillas. El elegido para ocupar el perfil zurdo del centro de la zaga estaba siendo Robin Le Normand, fichado por 34,5 millones de euros, pero el traumatismo craneal que sufrió en la jornada anterior le abrió las puertas a la titularidad.

Clément Lenglet, durante su debut con el Atlético de Madrid / EFE

Punto de inflexión, esos 90 minutos en el empate ante el cuadro txuri-urdin. Solo se perdería seis partidos - tres de ellos por una lesión de tobillo -, convirtiéndose en un fiel ‘soldado’ de Simeone. Solidez defensiva, finura y seguridad con el balón y liderazgo atrás. Su confianza es tal, que también está siendo decisivo en la portería rival: dos goles y una asistencia.

INFRAVALORADO Y 'TALISMÁN'

Curiosamente, el galo se ha convertido en una especie de talismán para este Atlético. El balance del conjunto colchonero en los 35 partidos que lleva disputados en lo que va de curso es de 25 victorias, seis empates y solo cuatro derrotas. Sin Lenglet sobre el césped (14 duelos), fueron capaces de sumar siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. Con él, sin embargo, lo ganaron prácticamente todo: 17 victorias, un empate y dos derrotas. Un seguro de vida.

EL PLAN DEL ATLÉTICO

Superado ya el ecuador del curso, el Atlético de Madrid continúa estudiando qué hacer con Clément Lenglet de cara al 2025/26. Su gran nivel mostrado convence de pleno a un club que quiere seguir contando con sus servicios más allá de lo que resta de su cesión. La dirección rojiblanca lo tiene claro, apuesta por la continuidad del galo, más aún teniendo en cuenta potenciales las bajas de Witsel y Azpilicueta.

Clément Lenglet, durante su partido contra el Getafe / EFE

Su alta ficha pondrá trabas, pues cobra ocho millones de euros por temporada. Seguir contando con él es una de las prioridades de un Atlético que, eso sí, no se saldrá de su hoja de rota para que el francés siga vistiendo de rojiblanco. Por ello, espera que se rebaje un poco su salario actual. Su futuro continúa en el aire, los próximos meses, clave.