ATLÉTICO DE MADRID
El comunicado médico del Atlético tras la lesión de Lenglet
El central francés se lesionó en una acción fortuita al intentar rematar un centro durante el partido de este miércoles de Copa del Rey
Las pruebas médicas realizadas a Clément Lenglet han desvelado que sufre un esguince de alto grado del ligamento colateral medial de su rodilla derecha sin lesiones afectadas. El central francés, que tuvo que abandonar el encuentro contra el Atlético Baleares en los primeros minutos tras sufrir una peligrosa lesión de rodilla, deberá estar unas semanas de baja para poder volver a los terrenos de juego en plenitud.
El defensa encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid este miércoles en una acción fortuita en el partido de Copa del Rey. Lenglet se disponía a rematar un centro lateral, aunque con la mala fortuna de que su pierna se quedó atrás al intentar rematar. Las imágenes no auguraban nada bueno, menos todavía tras escuchar el grito de dolor del central francés que presagiaba una lesión de gravedad.
El central fue atendido rápidamente por los servicios médicos del club, aunque pidieron el cambio obligado para el defensa una vez evaluada su rodilla. Las caras largas en el banquillo no auguraban nada bueno a la espera de que las pruebas médicas pertinentes determinasen el alcance de la lesión. Ha sido este jueves cuando el central ha sido diagnosticado con un esguince de alto grado del ligamento colateral medial sin lesiones asociadas.
A pesar de la gravedad de la lesión, las noticias son más bien positivas en relación con el estado físico del francés. Sin rotura del ligamento cruzado, Lenglet deberá estar aproximadamente unos dos meses de baja para volver con normalidad al terreno de juego, un pronóstico mucho más optimista que el que muchos se hacían en primer momento.
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- El gesto de Szczesny que dio la titularidad a Ter Stegen
- Talavera - Real Madrid, en directo: horario, dónde ver y alineaciones de los dieciseisavos de la Copa del Rey
- La decisión final del Barça con Ter Stegen
- Mercado de fichajes, hoy 17 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El exárbitro Iturralde González silencia a Xabi Alonso por el caso Negreira: 'En el extranjero pueden decir misa
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Talavera - Real Madrid
- Casadó acepta reinventarse para convencer a Flick