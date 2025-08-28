Lenglet, al rescate de Simeone

El Atlético de Madrid no ha tenido un inicio de liga a la altura de la inversión llevada a cabo en el presente mercado de fichajes (que finaliza el próximo lunes 1 de septiembre). Tras sumar uno de los seis puntos posibles y mostrar una imagen muy alejada de la que esperaba la afición colchonera, Diego Pablo Simeone, que es un técnico muy intervencionista, no se ha quedado de brazos cruzados. El entrenador del Atlético de Madrid siguió este jueves con sus pruebas del once para el partido del próximo sábado contra el Alavés, en las que recurrió a Clement Lenglet como central zurdo, trasladó a David Hancko al lateral izquierdo y relegó a la suplencia a Matteo Ruggeri.

Se trata de la única variación que se plantea el técnico para la visita a Mendizorroza de este sábado (17.00), en el que las otras posiciones parecen muy definidas, con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, en el lateral derecho; Robin Le Normand, como central; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el centro del campo; y Alexander Sorloth y Julián Alvarez, en la delantera.

Simeone, obligado a probar cosas

De esta manera, Dávid Hancko, una de las incorporaciones del actual mercado y que ha empezado siendo un fijo en el once, previsiblemente empezará en una nueva demarcación como lateral izquierdo, aunque no es una plaza desconocida para él. Pese a jugar de central zurdo todos los amistosos y las dos primeras jornadas de LaLiga, el eslovaco se moverá al carril izquierdo. Es la misma posición en la que actúa habitualmente en su selección, por lo que Ruggeri, el titular en ese puesto hasta ahora, es el gran perjudicado y empezaría como suplente.

En ese movimiento, el principal beneficiado es Clement Lenglet. El francés fue pieza esencial el pasado curso para Simeone durante la racha de 15 victorias consecutivas lograda entre finales de octubre y principios de enero, pero no ha disputado ningún minuto este curso en competición por el gran nivel de Hancko, su competencia en el perfil izquierdo del centro de la zaga, tras ser jugador atlético al 100% desde este verano después de rescindir contrato con el Barcelona. La pasada temporada, Lenglet estuvo en las filas del Atlético como cedido desde el FC Barcelona y fue titular en 34 de los 41 partidos que estuvo disponible para Simeone, convirtiéndose en prácticamente un fijo en el esquema del técnico argentino.

Aún sin Baena ni Giménez, en busca del primer +3

Aún sin Álex Baena, lesionado, Sorloth continuará en el ataque junto a Julián Alvarez, al igual que lo hará Thiago Almada en la banda izquierda, con Pablo Barrios y Cardoso por el medio y Giuliano Simeone por el extremo derecho. La zona de medio campo hacia adelante no sufrirá modificaciones. Respecto al último partido contra el Elche, también repetirán Jan Oblak, Marcos Llorente y Robin Le Normand, además de Hancko.

Aparte de Baena, Simeone también tiene la baja de José María Giménez. El central uruguayo no ha jugado desde el pasado 20 de junio, cuando sufrió una lesión muscular en el partido de la segunda jornada del Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders. Tanto Baena como Giménez fueron la ausencias de la penúltima sesión antes de la visita de este sábado al Alavés en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, donde buscarán la primera victoria del curso.