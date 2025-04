Lenglet es una pena máxima

Encuentro para el olvido el de Clément Lenglet. El central francés salió retratado en las dos acciones que permitieron al Real Valladolid anotar en el Metropolitano. Y no es la primera vez esta temporada que el futbolista cedido por el Barcelona resta más que suma a sus compañeros.

Salió en los dos goles

En un encuentro que se preveía plácido contra el colista de Primera División, el galo hizo de las suyas y cometió un penalti totalmente innecesario en el minuto 19. En un centro lateral, el defensa sacó el codo a pasear en una acción que se podría haber ahorrado. Díaz de Mera Escuderos no lo percibió en primera instancia, pero el videoarbitraje no perdonó la insensatez del futbolista y señaló los once metros: Sylla la metió en la cazuela.

Lenglet lleva ya cuatro penaltis cometidos esta temporada / EFE

Por si el despropósito fuera poco, Lenglet generó la falta, con amonestación, que desembocó en el 2-2 de Javi Sánchez en un libre directo que desvió Connor Gallagher despistando a Jan Oblak. Fue la última aportación del francés en el encuentro. Diego Pablo Simeone le retiró del campo instantes después dando entrada a Robin Le Normand en el eje de la defensa.

Cuarto penalti

No es la primera vez esta temporada que las imprudencias del central galo repercuten negativamente al Atlético de Madrid. Ante el Espanyol en el RCDE Stadium, Lenglet agarró a Leandro Cabrera de forma infantil en una jugada que iba a morir en Oblak. Puado firmó el 1-1 final, privando de dos puntos a los rojiblancos, por entonces aún enganchados al tren delantero de LaLiga.

Las otras dos penas máximas cometidas por Clément Lenglet llegaron en Champions League. La primera ante el Slovan de Bratislava. En aquella ocasión, el encuentro finalizó con victoria colchonera por 3-1 y el gol de Strelec no supuso un gran amenaza.

También metió la pata en la eliminatoria europea frente al Real Madrid cuando frenó de manera aparatosa una cabalgada de su compatriota Mbappé. Vinicius erró el lanzamiento y maquillo el fallo cometido por el zaguero. Son tres penaltis en contra los perpretados en prácticamente un mes desde ese infausto 12 de marzo. Para hacérselo mirar.