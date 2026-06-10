LALIGA EA SPORTS
Lenglet se enroca en el Atlético
Las lesiones, la competencia en el eje de la zaga y un rendimiento irregular han limitado su protagonismo durante gran parte del curso
La temporada 2025-26 no ha sido sencilla para Clément Lenglet. El central francés, que el pasado verano firmó con el Atlético de Madrid hasta 2028 tras desvincularse definitivamente del FC Barcelona, ha tenido un papel secundario en los planes de Diego Simeone. Las lesiones, la competencia en el eje de la zaga y un rendimiento irregular limitaron su protagonismo durante gran parte del curso.
Los números reflejan esa pérdida de peso dentro de la plantilla rojiblanca. Lenglet disputó 24 encuentros oficiales y acumuló 1694 minutos entre LaLiga, Champions League y Copa del Rey. Su participación fue intermitente y no logró asentarse como una pieza fija en las alineaciones del técnico argentino. Diversos análisis realizados en el entorno del Atlético sitúan al francés entre los futbolistas que no cumplieron las expectativas generadas tras su llegada definitiva al club.
Sin embargo, su futuro sigue siendo una incógnita. Según desveló Pedro Fullana en 'SER Deportivos', en el Atlético consideran que el central francés debería abandonar el club este mismo verano. No obstante, la postura del jugador es muy diferente. Lenglet no tiene intención de salir y se remite a un contrato que se extiende hasta 2028.
De acuerdo con la información avanzada por Fullana, el defensa únicamente se plantearía un cambio de aires si recibe una propuesta deportiva y económica que considere realmente atractiva. En caso contrario, su intención es continuar ligado al club y pelear por un puesto en los planes de Simeone.
De hecho, en el Metropolitano tampoco cierran completamente la puerta a esa posibilidad. Aunque la idea inicial pasa por buscar una solución para su salida durante el mercado estival, en el Atlético no descartan que Lenglet continúe formando parte de la plantilla rojiblanca la próxima temporada si no aparece una operación satisfactoria para todas las partes.
La situación deja al Atlético ante un escenario incómodo. Con el mercado de verano ya en marcha y la dirección deportiva trabajando en la planificación de la próxima temporada, la continuidad de Lenglet podría condicionar parte de los movimientos en defensa.
Mientras el club estudia posibles salidas para liberar espacio en la plantilla y ajustar su masa salarial, el francés mantiene firme su postura y, salvo giro inesperado, se presentará a la pretemporada con la intención de convencer a Simeone de que todavía puede tener un sitio en el proyecto rojiblanco.
- El primer fichaje de Mourinho puede ser explosivo... ¡Pepe!
- Ter Stegen dispara los rumores con su destino por vacaciones
- El agente de Julián Álvarez desmiente que el Real Madrid le haya contactado
- El Barça, preocupado por Lamine Yamal
- Olise cae en la trampa: así funciona uno de las normas más radicales del Mundial
- El Mundial se rompe antes de empezar: todas las bajas y dudas de última hora
- Juanma Rodríguez, muy crítico tras las elecciones del Real Madrid: 'No lo entiendo
- Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día