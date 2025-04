Lenglet se complica su futuro

"Recién me lo mostraron, lo toma de la camiseta, un penal justo, nada que decir", aseguró Diego Pablo Simeone tras el empate de los suyos en el RCDE Stadium. No tuvo problema alguno en reconocer el desliz de un Clément Lenglet que cometió una pena máxima por un agarrón sobre Cabrera y derivó en el tanto de Javi Puado. Un tiro en el pie, el que se pegó el galo, pues el centro no iba a ningún lado - Oblak lo atrapó sin probelmas - y el Atlético de Madrid se dejó dos puntos que le alejaron una barbaridad del liderato.

La victoria del Barça en el derbi confirmó que, salvo un milagro, los del Cholo ya se podían ir despidiendo de un título que llegó a estar a su alcance, sobre todo cuando se proclamaron campeones de invierno. Y, ya fuera de la Champions League, depositaban todas sus esperanzas en la Copa del Rey. Tras ese 4-4 loco en Montjuïc, la vuelta era en el Metropolitano. La ilusión por llegar a la final era tremenda. Pero el cuadro de Hansi Flick frustró cualquier tipo de esperanza, de posibilidad de competir por un título.

Lenglet, ante Lewandowski / Valentí Enrich

ENTRADA BRUTAL SOBRE LAMINE

El nombre de Lenglet volvió a hacerse eco durante los noventa minutos de eliminatoria. Y no para bien, precisamente. Optó el Cholo por una pareja de centrales formada por Giménez y Le Normand. Tras el paso por vestuarios, sin embargo, efectuó un triple cambio: Sorloth, Javi Galán y el propio Lenglet. En el 57', para ser exactos, el galo derribó a un Lamine Yamal que solo pudo ser parado a base de faltas. Duras.

Entrada muy fea de Lenglet sobre Lamine Yamal / Valentí Enrich

En una de sus características conducciones para superar rivales, sintió como los tacos de Lenglet impactaban en su tobillo. Una entrada que le dejó dolorido durante unos instantes, cojeando incluso durante las acciones posteriores. Pudo - y pidió - seguir, hasta ser sustituido por Gerard Martín en el 87'. De hecho, las cámaras captaron como tal derribo provocó una herida que hizo sangrar el tobillo del de Rocafonda.

No vio ni la amarilla. Quedó impune tras protagonizar una entrada tan desmedida. Y es que, tras el penalti que cometió el pasado sábado en el RCDE Stadium, al francés se le está observando con lupa. Venía de unos meses extraordinarios, se le veía abordar los partidos con una confianza plena. Con él sobre el césped, el Atlético gana en salida de balón, seguridad y posicionamiento. Se dio el lujo, incluso, de reivindicarse contra el Barça en la ida, sirvió un desplazamiento milimétrico sobre Samu Lino que acabó en el 4-4 de Sorloth.

Lenglet cometió un penalti evitable ante el Espanyol / Valentí Enrich

EL BARÇA QUIERE PRESCINDIR DE SUS SERVICIOS

Por ahora, su excelso nivel convencía de pleno al club rojiblanco, que quería - quiere - seguir contando con él más allá de lo que resta de su cesión. Eso sí, se estimaba que tendría que abonar unos 10 millones de euros al Barça, que desea prescindir de sus servicios el próximo verano. El acuerdo podría cerrarse en siete u ocho 'kilos'. Todo depende de cómo termine el curso. El Atlético ya no se juega nada y cabe ver si esa situación juega o no a su favor.