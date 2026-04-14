CHAMPIONS LEAGUE
Lenglet resucita al Barça: dos errores de libro en 25 minutos
El central francés cometió un gravísimo error que terminó en el 0-1 de Lamine Yamal antes de los cinco minutos de partido y rompió el fuera de juego en el 0-2 de Ferran Torres
Lo dijeron Lamine Yamal y Hansi Flick en la previa, entre otros: el Barça no necesita un milagro para remontar en el Metropolitano. A los cinco minutos de partido, el cuadro culé ya rompió el 0-0. Un tanto de Lamine Yamal que, hay que decirlo, hubiese sido imposible sin la colaboración directa de Clement Lenglet. Mucho antes de la media hora, la eliminatoria ya estaba empatada. De nuevo, el francés, salió en la foto del gol. Por suerte para él, Ademola Lookman salió al rescate.
Las noches de Champions League no perdonan los errores y los que cometió el defensa galo fueron enorme. En el 0-1 de Lamine, lo hizo todo mal. Controló largo, se orientó hacia su propia portería y le robaron la cartera. Ferran Torres, con un pase simple, pudo dejar solo al de Rocafonda, que no falló ante Musso, que le sacó un gran disparo raso antes del minuto de juego.
En el segundo, rompió el fuera de juego que habilitó a Ferran Torres dentro del área. Después, eso sí, el de Foios la clavó en la escuadra con la zurda. Un gran remate que el meta argentino solo pudo seguir con la mirada.
Pero cuando el Atlético de Madrid parecía noqueado, Ademola Lookman, en una acción vertical del cuadro rojiblanco por la banda derecha, salió al rescate de un Lenglet que vuelve a dejar más dudas que certezas. El cuadro de Simone, con un gran pase de Griezmann de primeras para poner a correr a Marcos Llorente, desactivó la defensa culé.
Una temporada floja
La temporada de Lenglet, que logró convencer el curso pasado al Atleti para quedárselo como agente libre tras concluir su cesión, no está siendo nada fácil. Apenas ha disputado 1.188 minutos, repartidos en 16 encuentros, aunque la mayoría de ellos han sido para dar descanso a los más habituales o para cubrir ausencias. Un jugador que, por cierto, es el tercer francés que más partidos ha disputado en Champions con el Barça, con 33, solo superado por Koundé (34) y Abidal (35).
Hablando de ausencias, la de Hancko se intuía importante en la zaga de Simeone, que tuvo que optar por el ex del Barça en el perfil izquierdo del centro de la defensa. De hecho, en la derecha, Le Normand ocupa la posición que últimamente ha defendido Marc Pubill, autor de un penalti clarísimo no señalado en la ida en el Camp Nou por Istvan Kovacs.
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