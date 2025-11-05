ATLÉTICO
Le Normand sufre una lesión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda
El central abandonó el campo lesionado en el minuto 25 tras un choque con un jugador del Union Saint-Gilloise
Dentro de lo malo, lo mejor. Robin Le Normand no sufrió ninguna lesión en el ligamento en el encontronazo que sufrió con un jugador rival durante el duelo de Champions frente al Union Saint-Gilloise. El internacional español chocó con Zorgane en el minuto 25 y tuvo que ser retirado del terreno de juego con visibles gestos de dolor.
Después de realizarse las pertinentes pruebas médicas, el Atlético de Madrid emitió un comunicado oficial evaluando la lesión del central francés. "Le Normand sufre una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal". Una noticia que, a pesar de perder a su defensa titular y uno de los hombres más en forma de la plantilla, alivia al Cholo al no verse afectados los ligamentos, lo que habría alargado la baja.
Lo que sí es seguro es que el zaguero se perderá el partido contra el Levante y no formará parte de la convocatoria de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de España. Como es habitual en estos casos, el Atlético de Madrid no estimó un tiempo de baja y lo dejó pendiente de la evolución que experimente el jugador, aunque para una lesión de este tipo su ausencia se puede prolongar entre 6 y 8 semanas.
