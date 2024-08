Le Normand, sobre su fichaje por el Atlético: "Buscaba dar un paso adelante en mi carrera"

El Atlético de Madrid está siendo uno de los grandes protagonistas del verano. El conjunto rojiblanco ha presentado este miércoles a Robin Le Normand como nuevo jugador colchonero. El ya ex de la Real Sociedad se ha mostrado ilusionado por la temporada que tiene por delante.

Acompañado del presidente Enrique Cerezo, el central se ha mostrado muy agradecido a sus nuevos compañeros: "Ha sido espectacular. Me han acogido los compañeros de una manera espectacular, todos me han ayudado. Dar las gracias al presidente por sus palabras de bienvenida. Me siento muy ilusionado y con ganas de pisar este estadio".

Sobre las aspiraciones para esta temporada, Le Normand es precavido, pero reconoce que la plantilla tiene jugadores de gran calidad: "El grupo es muy fuerte, hay un grupo de mucha calidad y un entrenador que ha mostrado su calidad. Hay que mantener la cabeza fría e ir partido a partido, Veremos el día a día donde nos pone".

Sobre su fichaje, afirma que pasar de la Real Sociedad al Atlético de Madrid ha sido una clara mejora en cuanto a lo deportivo: "Era dar un paso adelante en mi carrera, es lo que buscaba, competir en todas las competiciones y un equipo que me diera dar un paso adelante en mi carrera", explica.

"HAY QUE IR PARTIDO A PARTIDO"

Preguntado por cuál es el techo del equipo, sigue en la línea de su entrenador y con el ya mítico 'partido a partido': "Primero hay que hacer una buena pretemporada y empezar con buen pie y luego exigirnos lo que nos estamos exigiendo todos. Después ir partido a partido y seguir en nuestra línea, luchar como todos estos años".

"ES UN LUJO ESTAR CON SIMEONE"

Le Normand ha reconocido que la figura de Simeone ha sido un gran aliciente para su fichaje: "Es un lujo estar con este míster, ha sido una leyenda como futbolista y como entrenador, es el mejor lugar para seguir mejorando en mi puesto. A nivel táctico estamos trabajando e intentaré dar mi mejor nivel. El Atlético siempre ha sido un equipo que a nivel defensivo ha sido de los mejores del mundo. Estamos trabajando con el míster y hay que seguir con esa línea", concluye.