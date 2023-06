Kondogbia se despide del Atlético: "He podido aprender sus valores únicos"

El centrocampista ficha por el Olympique de Marsella "Gracias a Dios por haberme hecho vestir esta camiseta y poder descubrir por dentro lo que es el Atlético de Madrid. Durante tres años, he podido aprender sus valores únicos y entender por qué es una familia especial"

Geoffrey Kondogbia, centrocampista durante las últimas tres temporadas del Atlético de Madrid, se despidió este viernes del club rojiblanco, donde ha podido "aprender sus valores únicos", para firmar por el Olympique de Marsella, en el que jugará las próximas cuatro campañas, a falta del anuncio oficial por parte de ambos clubes.

El futbolista, en la ciudad francesa desde este viernes para formalizar su traspaso, pone punto y final a tres años de rojiblanco, con el que fue campeón de Liga en 2020-21, con intermitencia y sin apenas minutos en su último tramo a las órdenes de Diego Simeone, para reencontrarse con Marcelino García Toral en el Marsella, con el que ya coincidió en el Valencia.

Official: Geoffrey Kondogbia’s farewell message to Atlético Madrid fans now prepares his move to OM. 🔵✅ #OM



◉ €8m final fee.

◉ Four year contract.

◉ Medical tests approved.

◉ He only wanted to join OM.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/Hv8lc10uhg