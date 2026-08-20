Koke (34 años): "Era un chico al que siempre le costaba estudiar. Pero era muy tranquilito, nunca la liaba en clase"

Jorge Resurrección, conocido como Koke, creció en un barrio humilde de Madrid donde el fútbol era parte del paisaje cotidiano. Desde muy pequeño, pasaba horas en la calle dando patadas a un balón junto a su hermano Borja. Aquella pasión temprana por el deporte eclipsaba casi todo lo demás, incluidos los estudios. El propio jugador reconoce que nunca tuvo facilidad para las asignaturas, aunque siempre fue un niño tranquilo y respetuoso en clase.

Koke de pequeño / Archivo

"Era un chico al que siempre le costaba estudiar. Pero era muy tranquilito, nunca la liaba en clase", recuerda el centrocampista sobre sus primeros años escolares.

El recreo, su primer estadio

Mientras otros compañeros descansaban, Koke buscaba una pelota para seguir jugando. El recreo era su momento favorito del día, un espacio donde podía continuar haciendo lo que más le gustaba. "Bajaba al recreo y siempre tenía una pelota para jugar al fútbol", explica al rememorar una infancia en la que el balón ya ocupaba un lugar central.

Koke Resurrección con su hermano Borja y su madre / Archivo

La relación con su hermano Borja Resurrección fue clave en su desarrollo. Tres años mayor, compartía habitación con él y lo introdujo en un entorno de chicos más grandes. "Siempre iba con los mayores. Con él, con mi primo", recuerda Koke. Aquella dinámica lo obligó a competir desde pequeño contra rivales de más edad, un desafío que fortaleció su carácter y su ambición.

El fútbol de calle como escuela de vida

Las primeras "batallas" futbolísticas de Koke se libraron en las calles de Vallecas. Allí se enfrentaba a niños mayores, aprendía a resistir, a competir y a liderar. Ese fútbol espontáneo y exigente fue su primera escuela, un escenario que moldeó las cualidades que más tarde lo definirían como profesional.

El Atlético de Madrid apareció pronto en su camino. Koke ingresó en las categorías inferiores del club y fue ascendiendo hasta debutar con el primer equipo el 19 de septiembre de 2009, con apenas 17 años, en un partido frente al Barcelona. Desde entonces, su trayectoria ha sido ascendente.

Koke de pequeño / Archivo

Con el tiempo, se convirtió en capitán y en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del club, llegando a ser el jugador con más partidos disputados como rojiblanco.

Una leyenda nacida en la calle

Hoy, Koke mira atrás con orgullo. Su infancia sencilla, el barrio, la familia y el fútbol fueron los pilares sobre los que construyó una carrera extraordinaria. El niño al que le costaba estudiar, pero que nunca daba problemas, terminó convirtiéndose en una figura imprescindible del Atlético de Madrid.

Su historia comenzó lejos de los grandes estadios, rodeado de familiares, amigos y balones. Una base humilde que explica la grandeza del futbolista en el que se convirtió.