Koke, sobre el caso Julián: "Dejarle un poquito en paz, porque lleváis un verano un poco cansino"

Koke Resurrección valoró el encuentro del Atlético de Madrid frente al Liverpool y aprovechó sus declaraciones posteriores al partido para reclamar paciencia con Julián Álvarez, protagonista de un verano marcado por la atención mediática y que ante el conjunto inglés disfrutó de su primera titularidad.

Un buen inicio que no fue suficiente

El centrocampista rojiblanco consideró que el Atlético tuvo una actuación convincente durante buena parte del primer tiempo, aunque el conjunto inglés consiguió darle la vuelta al marcador tras el descanso.

"Hicimos un primer tiempo muy completo, el equipo hizo el gol, luego supo mantener el partido. Nos hicieron el empate, nos fuimos al descanso. Y ellos entraron un poco mejor, nos hicieron el segundo gol. Y luego ya ha sido difícil entrar".

Koke durante el partido contra el Liverpool / ATLÉTICO DE MADRID

Koke explicó que el planteamiento del Liverpool terminó condicionando el desarrollo del encuentro y reconoció que al Atlético le faltó imponer el ritmo que necesitaba para volver a meterse en el partido.

"Sabemos que es un equipo que aprieta mucho, ellos leyeron así el partido que les convenía. A nosotros nos convenía meterle ritmo y no pudimos empatar el partido".

Confianza en el camino europeo

Pese a la derrota, el capitán del Atlético quiso restar dramatismo al resultado y recordó que la competición continental es larga y que un tropiezo inicial no determina el desenlace de la temporada.

"El año pasado empezamos justo aquí, perdiendo, y llegamos a semifinales. La Champions es muy larga. Aunque está claro que queremos ganar partidos, perdimos el otro día en Bilbao, hoy aquí. El siguiente partido lo queremos ganar".

Koke pide calma con Julián Álvarez

La situación de Julián Álvarez volvió a ocupar buena parte de la conversación. El argentino afrontó ante el Liverpool su primera titularidad y Koke pidió que se reduzca la presión que le rodea para que pueda centrarse exclusivamente en su rendimiento sobre el césped.

"Estamos muy cansados, sobre todo él, al chico hay que dejarle, que juegue, que disfrute, que haga su trabajo que es jugar al fútbol. Entre todos tenéis que dejarle un poquito en paz, porque lleváis un verano un poco cansino. Que dé lo mejor que tiene".

El mensaje del capitán rojiblanco fue claro: Julián necesita tranquilidad y tiempo para desarrollar su fútbol, sin que la atención externa termine condicionando su adaptación y su rendimiento con el Atlético.