Kiko Narváez desmonta a Iago Aspas y dispara contra el Atlético: “Si tiene la mejor plantilla, alguien está gastando mal; pocos serían titulares en Barça o Madrid”

En Vigo temen por el futuro de Iago Aspas (Moaña, 1987). A sus 37 años, el futbolista con más partidos disputados y máximo goleador de la historia del Celta de Vigo, aceptó su rol y asume que debe dosificarse. Su contrato expira el próximo 30 de junio y, aunque su continuidad aún no está garantizada, desveló en 'El Larguero' que hará cosa de un mes se reunió con el director deportivo de la entidad, Marco Garcés, cuyo objetivo es el que prolongar su vínculo una temporada más. Todo dependerá de cómo avance el curso y de las sensaciones del capitán.

Dejó claro, eso sí, que para gozar de un retiro dorado en Arabia se queda en su querido Celta: "Eso de Arabia me suena a chino. Siempre lo he dicho y lo he recalcado desde que volví hace 10-11 temporadas. Mi intención es estar aquí hasta que no me quieran. He tenido algún ofrecimiento, pero estoy muy contento en mi casa".

Expresó su sorpresa por la rápida retirada de la pugna por el liderato de un Atlético de Madrid que se juega esta noche el billete a los octavos de la Champions League ante el Brujas: "Pensaba que no se iba a caer tan pronto de esa lucha con los dos grandes porque creo que, jugador por jugador, tienen la mejor plantilla de LaLiga. Sobre todo después de reforzarse en el mercado de invierno". Con Mateu Alemany a los mandos, el Cholo despidió a Gallagher y a Raspadori y dio la bienvenida Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y la joya de la corona, Ademola Lookman.

Unas declaraciones que encontraron la inmediata réplica de Kiko Narváez, exfutbolista del Atlético y colaborador de 'El Larguero': "Entonces alguien gasta el dinero mal", contestó incrédulo. "Pues están las cosas mal echas. Si el que tiene doble de presupuesto y el que tiene la mitad es el que tiene la mejor plantilla...", añadió.

"Posiblemente sea la que jugador por jugador estén igualadas, pero en líneas generales si yo veo el once del Barça y el del Madrid... Exceptuando Llorente, a este Julián no, pues pocos jugadores del Atlético de Madrid pondría de titular en el Barça o en el Real Madrid", subrayó.

La entidad rojiblanca invirtió un total de 54 millones de euros en la ventana de fichajes invernal y el equipo de Simeone demostró ser estas últimas semanas capaz de lo mejor... y de lo peor. Prácticamente descartado de la batalla por LaLiga, tiene la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Barça bastante encarrilada y se juega su continuidad en la Champions League esta noche.