Kiko Narváez atiza al representante de Julián Álvarez: "No se puede gestionar peor"

Julián Álvarez no se va a mover del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero no tiene ninguna intención de dejar ir a 'la araña', almenos este verano. La postura es firme y salvo que el Barça pague una cantidad desmesurada a última hora, el Atlético de Madrid no tiene muchas ganas de entrar en el mercado.

El culebrón del argentino no es nuevo. Desde hace dos años, el Barça ha seguido de cerca la pista de Julián. Lo quisieron cuando jugaba en el City y también cuando quiso salir, aunque terminó firmando por el Atlético de Madrid a raíz de la competencia en ataque. Tras firmar por el Atleti, cada verano, su nombre ha salido en todas las portadas.

Julián no está convencido del proyecto del Atlético de Madrid y desde este enero que el Barça ya trabaja en su incorporación. El momento más álgido fue en junio, antes del Mundial, donde el Barça apretó para cerrarlo antes del inicio de la competición. Sin embargo, se han topado con una postura muy firme de la directiva colchonera, y pese a que Julián pidió el transfer, su club no le ha hecho ni caso.

¿Y ahora qué?

Ahora el argentino se encuentra en una tesitura complicada. Ya se ha reunido con la directiva para pedir su salida, pero el club no cede: se arremete al contrato que tiene en vigor hasta 2030.

Kiko Narváez, exjugador del Atlético de Madrid, ha comentado la situación de Julián, disparando contra el agente. “Ya te digo yo desde ahorita y es exclusiva, que si hay un premio a la hora de gestionar, en el mundo de los representantes, el de Julián, no va a estar entre los 500 candidatos para llevárselo. Porque no se puede gestionar peor, un posible fichaje por parte de otro de otro club”, afirma.

"Porque es evidente que tú, cuando te quieres ir a un club, pues si a mí me dicen. ‘Oye Kiko necesitamos un gesto tuyo, ¿te quieres venir al Barça? Mira, pues yo digo, sí me quiero ir, es mi ilusión. Vale, ¿pero tenéis la pasta? Bueno, no, tenemos 100. Es que el Atlético no va a pedir eso, va a pedir, mínimo, 150. Ah, no, a eso no podemos llegar. Ah, pues bueno yo no voy a tener ningún gesto. Y menos en un Mundial, de decir que quiero cumplir un sueño e irme de aquí”, afirmó sobre la actitud de Julián y su estrategia durante el Mundial.

Julian Alvarez durante el entrenamiento con el Atletico de Madrid en la Ciudad Deportiva Wanda Atletico de Madrid / Europa Press

"No es Neymar", sobre la personalidad de Julián

Ahora Julián deberá decidir qué hace, si pide perdón, si se niega a jugar o si gestiona su situación de forma natural. “Para mí así ha sido el grave error y es lo que va a condicionar el perdón de Julián Álvarez. Eso va a condicionar también en lo deportivo, porque no es un jugador con un carácter", dice Kike.

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"No es Neymar, que si le hubiese pasado esto, a la primera de cambio, pues empieza un partido y te va a pedir 50 pelotas, le piten o no. Sobre Julián tenemos la sensación que le falta algo de personalidad o carácter”, sentenciaba el andaluz.