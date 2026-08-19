Kang-in Lee y Baena quitan las telarañas

Dos obras de arte le bastaron al Atlético de Madrid, que fue claramente de menos a más, para estrenarse con victoria. Tras una primera mitad con poca historia, los pesos pesados del Cholo cambiaron el partido en el segundo acto: Kang-in Lee se presentó ante su nueva afición con un zurdazo a la escuadra, mientras que Baena clavó un maravilloso lanzamiento de falta. Buena puesta en escena del recién retornado Málaga (2-0).

Para bien o para mal, Julián Álvarez se llevó todos los focos antes, durante y después del debut. La 'Araña' lleva semanas en boca de todos después de expresar su intención de cambiar de aires y, mientras Enrique Cerezo da por cerrado el caso, su seriedad en la foto oficial —en contraste con la del curso anterior— llamó especialmente la atención.

Julián, presente

El Barcelona agotará todas sus opciones, aunque ya baraja otras alternativas para reforzar su delantera. Fuera de la convocatoria por motivos "deportivos", Julián estuvo más que presente en los aledaños del Riyadh Air Metropolitano, donde unos aficionados le dedicaron una pancarta en relación con su posible fichaje por el conjunto culé: "Julián gracias por el respeto que nos estás teniendo pelotudo, el Barça y tu círculo te han engañado como un niño caprichoso".

La velada fue especial. El Riyadh Air Metropolitano se puso en pie para homenajear a los cuatro campeones del mundo: Pubill, Llorente, Grimaldo y Baena. Luis de la Fuente, arquitecto de la Selección, se llevó una merecida ovación en el palco rojiblanco. David Villa, uno de los héroes en 2010, fue el encargado de mostrar el hermoso trofeo.

Ilusiona Arnau Ortiz

Fue Arnau Ortiz, quinto fichaje del Cholo Simeone, la nota positiva en una primera mitad sin goles. El catalán, con pasado en el Girona, brilló en el Madrileño bajo las órdenes de Fernando Torres, marcando 23 goles y repartiendo seis asistencias, y se ganó al entrenador argentino durante la pretemporada.

MADRID, 19/08/2026.- El centrocampista del Atlético de Madrid Arnau Ortiz (d) intenta escaparse de Carlos Ruiz Chupete, del Málaga CF, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Atlético de Madrid y Málaga CF disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Kiko Huesca / Kiko Huesca / EFE

Sus diagonales pusieron en aprietos en más de una ocasión a una zaga malagueña que resistió con entereza e incluso exigió a Oblak en el tramo final. El esloveno respondió con una doble parada sublime, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego. También dejaron buen sabor de boca los laterales Martínez y Domínguez, muy profundos y activos en ataque.

Dos obras de arte

Lookman, que partió desde una posición más centrada, rozó el gol en más de una ocasión. Y, a la hora de partido, Simeone recurrió a la maquinaria pesada para desatascar el encuentro: Baena, Giuliano y el debutante Kang-in Lee saltaron al césped. Su impacto fue inmediato.

El surcoreano, con el '7' a la espalda, está llamado a ser lo más parecido al heredero de Griezmann. Lo demostró apenas diez minutos después de su entrada: recibió abierto en la derecha, trazó una diagonal hacia dentro y soltó un zurdazo al palo largo. Imparable.

Hancko estrelló después un balón en el larguero y, ya con Hjulmand sobre el terreno de juego, Álex Baena firmó una obra de arte para sentenciar el partido.

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