Sorloth o Julián, la gran duda de Simeone

Alexander Sorloth sigue llamando a la puerta de la titularidad en el Atlético de Madrid. Ni siquiera el parón ha frenado al ariete, que anotó dos goles en sus dos compromisos internacionales con Noruega. El desgaste de Julián Álvarez con Argentina y la proximidad del partido de Copa frente al Barça podrían ser puntos a favor para que el escandinavo formase parte del once inicial frente al Espanyol.

El Atlético de Madrid regresa este sábado a la competición con la visita al feudo perico. Los de Diego Simeone dejaron escapar el tren de LaLiga con dos derrotas consecutivas frente a Getafe y FC Barcelona, pero siguen confiando en recortar puntos a azulgranas y madridistas en las 10 jornadas que restan.

Mirando de reojo a la Copa

Si los rojiblancos quieren seguir con opciones de pelear el título liguero, deberán vaciarse en Cornellà-El Prat para sumar los tres puntos, a pesar de que tan solo cuatro días después recibirán al FC Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, quizás el partido más importante en lo que resta de temporada para el Atlético de Madrid.

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, siendo sustituido por Alexander Sorloth / EFE

Es precisamente esa eliminatoria la que podría abrirle la puerta de la titularidad a Sorloth frente al Espanyol. Si el noruego no está disfrutando de los minutos que desearía esta temporada no es por demérito propio, sino porque el delantero titular del Atlético no es otro que Julián Álvarez, uno de los nombres propios de LaLiga 24/25.

Desgaste con Argentina

El argentino es intocable para Simeone y demuestra en cada actuación ser el gran líder del Atlético. Por ese motivo, el objetivo del 'Cholo' es que Julián llegue al 100% al trascendental duelo de Copa del miércoles. Sin embargo, los dos partidos jugados con Argentina no ayudan para nada a esa empresa.

La 'Araña' regresa este jueves a la disciplina rojiblanca después de disputar con la albiceleste los 90 minutos frente a Uruguay y otros 82 contra Brasil, además del agotamiento que conlleva viajar de Madrid a Sudamérica y viceversa.

Siempre descansó tras un parón

En ese sentido, Diego Simeone dio descanso a Julián la jornada posterior a los otros tres parones de selecciones de esta temporada, en los meses de septiembre (Valencia), octubre (Leganés) y noviembre (Deportivo Alavés).

No sería entonces descabellado pensar que Julián Álvarez será suplente en el RCDE Stadium, lo que supondría la titularidad de un Sorloth que vio portería en sus dos compromisos con Noruega, partidos de menor desgaste que los de Julián ante dos combinados teóricamente inferiores. Frente a Moldavia (2-4), Sorloth fue sustituido a la hora de partido, mientras que contra Israel (0-5) disputó 74 minutos.

Si bien el nórdico lleva cinco dianas esta temporada con su selección, más destacables todavía son sus goles como delantero suplente del Atlético de Madrid. Pese a ser titular en Liga en solo 9 partidos de 25 disputados, el noruego suma ya 11 tantos en lo que va de campeonato, más otros cuatro anotados en la Copa del Rey, uno de ellos el que supuso el 4-4 frente al FC Barcelona en la ida de las semifinales. ¿Será titular Sorloth este sábado frente al Espanyol? Solo Simeone lo sabe.