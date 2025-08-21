De Julián a Sorloth: la delantera de Simeone se rebela

El debut del Atlético de Madrid en liga trajo problemas más allá de la pérdida de los tres primeros puntos de la temporada. La derrota ante el Espanyol (2-1) expuso el malestar de Julián Álvarez, que se avivó tras la información desvelada por El Chiringuito. Sin embargo, la gran estrella del cuadro colchonero podría no ser el único atacante descontento en la plantilla.

Quien entró en su lugar en el minuto 82, con el 1-1 en el marcador, también está cansado de ser suplente. Alexander Sorloth se apoya en sus estadísticas para defender que merece ser titular con más frecuencia y se plantearía abandonar el Metropolitano este mismo verano para jugar de manera regular.

Sorloth marcó un póker en la victoria del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad / Agencias

El delantero noruego llegó al club rojiblanco el pasado verano a cambio de 32 millones de euros. Referencia ofensiva del Villarreal, le peleó el Pichichi a Artem Dovbyk hasta la última jornada, pero en el Atleti nunca ha logrado asentarse como fijo en la alineación. Algunos imaginaban una dupla ofensiva con Julián Álvarez, pero la llegada de Álex Baena, que también puede actuar como segundo punta, lo ha relegado a la suplencia.

Desde que Sorloth llegó al Atlético acumula 35 suplencias en 57 partidos (61,4%). Una situación insostenible a sus 29 años. En total, registró 24 goles, pero solo salió de inicio en 22 encuentros. Fue el segundo máximo anotador de la temporada pasada, solo superado por Julián Álvarez, que marcó 29 dianas. Pese a ello, se encuentra de nuevo en la casilla de salida.

El goleador más efectivo en las 5 grandes ligas europeas en 2024-25

No es titular, pero sí un delantero letal. Con un promedio de gol cada 78 minutos, se destacó como el ariete más efectivo en las cinco grandes ligas europeas, contando únicamente a los delanteros que marcaron al menos ocho tantos en la pasada campaña.

Atlético de Madrid - Real Sociedad | El 'poker' de Sorloth

Ni Patrick Schick (80,1 minutos), ni Ousmane Dembélé (82,7), ni Harry Kane (92), ni Kylian Mbappé (95,8) alcanzaron la marca de Sorloth, que además concentró 19 de sus 20 goles en las últimas 26 jornadas. Cerró el curso con 20 goles en total, solo superado por Mbappé (31), Robert Lewandowski (27) y Ante Budimir (21). A ojos de Simeone, logros insuficientes para ser titular con regularidad.

La mejor racha: tres partidos

Su secuencia más larga en el once inicial fue de tres encuentros. Un registro pobre si se valora su aportación sobre el césped. En septiembre fue titular en los empates ante Rayo Vallecano y Real Madrid, y repitió en el triunfo frente al Celta. Más adelante, en mayo, salió de inicio en las victorias contra Betis y Real Sociedad y en la derrota frente a Osasuna en El Sadar.

De sus 24 goles con el Atlético, diez fueron como titular -cuatro de ellos al conjunto 'txuri-urdin' en un mismo encuentro- y catorce como suplente. Nadie marcó más goles saliendo desde el banquillo en las grandes ligas europeas la temporada pasada que el noruego.

Alexander Sorloth, durante el entrenamiento del Atlético de Madrid en Majadahonda / EFE/Chema Moya

Pero Sorloth se ha cansado de ser un simple revulsivo. Quiere ser titular, la referencia ofensiva, y ve complicado lograrlo en un Atlético que ha sumado mucho gracias a sus goles, a menudo ocultos en la sombra. ¿Acabará saliendo del Metropolitano este verano?