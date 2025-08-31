A Julián no se le ve cómodo

"Para mí, el mejor delantero del mundo es Julián Álvarez", pronunció todo un icono como Luis Suárez en el 'stream' de 'Davoo Xeneize' un par de días atrás. Sabias palabras del charrúa, que dejó huella en su efímera pero exitosa etapa en el Atlético de Madrid. La 'Araña', sin embargo, no vivió precisamente un arranque liguero de ensueño. Sobre todo porque su equipo afronta ahora el primer parón de selecciones del curso con apenas dos puntos de nueve posibles en su casillero.

El ex del Manchester City estrenó su cuenta goleadora en el debut liguero en Cornellà-El Prat. Envió un libre directo a la misma escuadra de Dmitrovic. Gol marca de la casa. No valió, eso sí, para obtener un triunfo que se escapó por culpa de una remontada culminada por la testa de Pere Milla. Pero no pudo contribuir en estos últimos dos empates ante Elche y Alavés. En la 24/25 no 'mojó' hasta la quinta jornada contra el Valencia, todo hay que decirlo.

Julián no tuvo su día ante el Elche / X

La situación, eso sí, es bien distinta. Julián acababa de llegar. Tenía que integrarse e incorporar la idea de Diego Pablo Simeone a su fútbol. Un proceso que fue rodado. Sus cifras hablan por sí solas: 29 dianas y nueve asistencias en su primer año como colchonero.

No está fino

El otro día, en el reparto a puntos ante el cuadro de Eder Sarabia, se vio claro que Julián es vital en este Atlético. Independientemente de si tiene su día o no. Es uno de esos genios del balón que, si tienen una, te la clavarán. Está tocado por una varita. Estaremos de acuerdo que el fin de semana anterior estuvo impreciso y que no logró entenderse con Alexander Sorloth. A pesar de no tener su día, se volcó completamente con la causa. Incluso retrasó su posición en más de una ocasión para entrar en contacto con el balón.

Tampoco firmó su mejor encuentro en Mendizorrotza. No está especialmente fino con balón, errando controles, a priori, fáciles para un futbolista de su caché. Cometiendo pérdidas constantes. Y una cosa parece clara: su dupla con Sorloth no carbura. Se vio en el Metropolitano y se repitió en Vitoria. La entrada de Griezmann en la segunda mitad dio otro aire al equipo, por lo que no se descarta que el Principito regrese al once titular en breve.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Elche CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on August 23, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 23/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Elche CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Simeone, como en Cornellà-El Prat

El Atlético le necesita. Y, el Cholo, que ante el Elche sí que le mantuvo los 90 minutos sobre el césped, volvió a sustituirle como ya hizo en el RCDE Stadium. Ante el cuadro de Manolo González dejó su lugar a Sorloth en el 82', con el 1-1 en el marcador y cierto tiempo para buscar el gol de la victoria. Y Simeone decidió cambiarle por Raspadori en el 88' contra el Alavés. Este parón le viene como anillo al dedo.