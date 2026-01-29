Julián se queda seco: casi dos meses sin marcar

El Atlético de Madrid volvió a fracasar. Los de Diego Simeone no fueron capaces de derrotar a una de las revelaciones de la Champions, un Bodo/Glimt que remontó el tanto inicial de Sorloth en una nueva jornada en la que Julián Álvarez pasó desapercibido.

No fue un día fácil para la gran estrella rojiblanca. Eclipsada totalmente por el noruego, alejada de su mejor nivel, peleada con el gol y condicionada por un arbitraje que invalidó su única 'picadura'. Ya son nueve los encuentros que lleva la 'Araña' sin marcar.

Dos meses de sequía

Una sequía que se amplía a prácticamente dos meses. Julián no ve puerta desde el 9 de diciembre, precisamente en la Champions y ante el PSV Eindhoven. Desde entonces, cero goles frente a Valencia, Girona, Real Sociedad, Real Madrid (Supercopa), Dépor (Copa), Alavés, Galatasaray (Champions), Mallorca y Bodo/Glimt (Champions); y una única asistencia en Montilivi.

Julián Álvarez se abre paso entre los defensores noruegos / EFE

No atraviesa su mejor estado de forma, envuelto también por un sinfín de rumores que lo colocan fuera del Atlético de Madrid al finalizar la temporada. Pero Diego Simeone no duda de su liderazgo, de su calidad, de su eficacia de cara a puerta. Aunque las cifras digan lo contrario.

Tampoco parece estar molesto -de momento- un Metropolitano que incluso rompió a aplaudir cuando Julián Álvarez erró un zapatazo que se le marchó muy desviado. Gran muestra de apoyo de su afición, que sigue creyendo en él pese a que no fueron muchas las ocasiones de las que disfrutó frente al Bodo/Glimt.

Números pobres... y escándalo

El argentino, que no disparó a puerta, terminó el encuentro con cuatro remates, tres de ellos desviados (uno muy claro de cabeza en el balcón del área pequeña) y uno bloqueado. Además, no estuvo fino en los regates (1/4) y tan solo ganó cuatro duelos de doce. Sí brilló, en cambio, en los pases decisivos, pues puso varios centros con música, sobre todo un balón al segundo palo que a punto estuvo de convertir Sorloth.

Y en la única acción en la que Julián Álvarez rompió con su sequía, la única vez en la que la 'Araña' logró picar, apareció inexplicablemente el colegiado para negarle el tanto. Fue una acción polémica muy protestada por los jugadores del Atlético de Madrid.

Baena forzó un saque de esquina, pero el colegiado había señalado saque de portería en primera instancia. Corrigió su decisión el italiano Maurizio Mariani al momento y la 'Araña', siempre atenta, lanzó rápidamente el córner y marcó un gol -golazo- olímpico. Pero el árbitro dijo que no valía. Nadie se lo explicaba, pero la única realidad es que la pesadilla de Julián sigue sin llegar a su fin.