Simeone, cauto: "Vamos a valorar a Julián"

Con la resaca de Liverpool, el Atlético de Madrid completó su última sesión de entrenamiento con vistas a su visita a Son Moix de este domingo (16:15h). Diego Pablo Simeone, que se encaró con unos hinchas 'reds' tras el tanto ganador de Van Dijk, ultimó la preparación de sus pupilos para enfrentar al Mallorca con las bajas de Álex Baena, José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso. Pero con las altas de Julián Álvarez y Dávid Hancko.

A pesar de que tanto Baena como Giménez se encuentren en el tramo final de su puesta a punto, pues continúan con trabajo específico de recuperación, aún no están disponibles para pisar de nuevo el césped debido a la operación de apendicitis a la que fue sometido el almeriense el pasado 2 de septiembre y las lesiones dejaron al uruguayo sin jugar desde el 20 de junio, cuando sufrió problemas musculares en el Mundial de Clubes ante Seattle Sounders.

Julián Álvarez y Baena están llamados a ser los dos grandes referentes del Atlético esta temporada. / ADAM VAUGHAN / EFE

También causan baja Johnny Cardoso, que sufrió un esguince de tobillo en la sesión del pasado lunes - por ello no viajó a Liverpool -, y Thiago Almada, ausente en los últimos dos choques por una lesión muscular padecida con su selección y que requiere todavía dos semanas más de recuperación.

Hancko, sí; Julián, duda

Acapara titulares el bueno de Julián Álvarez, que se entrenó por segundo día seguido con el grupo, y parece haber dejado atrás sus molestias en la rodilla. La 'Araña' se estrenó con una obra de arte en Cornellà-El Prat, pero ante Elche y Alavés estuvo desaparecido en combate. Más errático e impreciso de lo normal y sin apenas incidencia en ataque. En la visita del Villarreal, eso sí, asistió a Barrios en el primer tanto colchonero. Y Simeone lo sustituyó al descanso por precaución.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid laments during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 13, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 13/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dávid Hancko, por su parte, que sí viajó a Merseyside pese a su esguince de tobillo - aunque no disputó ningún minuto -, ya está apto para entrar en juego, previsiblemente desde el once inicial. “Hancko está mejor el tobillo, Julián todavía tiene alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones, va por ahí un poco”, aclaró Simeone en rueda de prensa.