LALIGA EA SPORTS
Simeone, cauto: "Vamos a valorar a Julián"
La 'Araña' entrenó con el grupo pero "todavía tiene alguna molestia"; Hancko "está mejor del tobillo"
Con la resaca de Liverpool, el Atlético de Madrid completó su última sesión de entrenamiento con vistas a su visita a Son Moix de este domingo (16:15h). Diego Pablo Simeone, que se encaró con unos hinchas 'reds' tras el tanto ganador de Van Dijk, ultimó la preparación de sus pupilos para enfrentar al Mallorca con las bajas de Álex Baena, José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso. Pero con las altas de Julián Álvarez y Dávid Hancko.
A pesar de que tanto Baena como Giménez se encuentren en el tramo final de su puesta a punto, pues continúan con trabajo específico de recuperación, aún no están disponibles para pisar de nuevo el césped debido a la operación de apendicitis a la que fue sometido el almeriense el pasado 2 de septiembre y las lesiones dejaron al uruguayo sin jugar desde el 20 de junio, cuando sufrió problemas musculares en el Mundial de Clubes ante Seattle Sounders.
También causan baja Johnny Cardoso, que sufrió un esguince de tobillo en la sesión del pasado lunes - por ello no viajó a Liverpool -, y Thiago Almada, ausente en los últimos dos choques por una lesión muscular padecida con su selección y que requiere todavía dos semanas más de recuperación.
Hancko, sí; Julián, duda
Acapara titulares el bueno de Julián Álvarez, que se entrenó por segundo día seguido con el grupo, y parece haber dejado atrás sus molestias en la rodilla. La 'Araña' se estrenó con una obra de arte en Cornellà-El Prat, pero ante Elche y Alavés estuvo desaparecido en combate. Más errático e impreciso de lo normal y sin apenas incidencia en ataque. En la visita del Villarreal, eso sí, asistió a Barrios en el primer tanto colchonero. Y Simeone lo sustituyó al descanso por precaución.
Dávid Hancko, por su parte, que sí viajó a Merseyside pese a su esguince de tobillo - aunque no disputó ningún minuto -, ya está apto para entrar en juego, previsiblemente desde el once inicial. “Hancko está mejor el tobillo, Julián todavía tiene alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones, va por ahí un poco”, aclaró Simeone en rueda de prensa.
- Desplome azulgrana: el Barça pierde 112 millones de límite salarial
- Son los mejores a los que me he enfrentado en este deporte
- Cara y cruz para el Barça con Cubarsí y Lamine Yamal
- La honestidad brutal de Szczesny: 'Soy suplente y lo seguiré siendo, pero no estoy decepcionando; sabía que mi función es preparar a Joan Garcia
- Los límites salariales de LaLiga, en directo: coste de plantilla de Barcelona, Real Madrid y Atlético, en vivo
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150