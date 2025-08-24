Julián condiciona al Atlético

Julián Álvarez zanjó cualquier clase de debate sobre su supuesta infelicidad en el Atlético de Madrid durante la Noche de Bienvenida 2025. Desfiló por el túnel de vestuarios y los 35.114 espectadores que lucían en las gradas del Riyadh Air Metropolitano se rindieron a una 'Araña' incapaz de ocultar su sonrisa. Dos días después, tocaba (re)inaugurar un estadio que recibiría la visita del Elche, que venía de rescatar un punto de oro ante el Real Betis. Y, pese a estrenar LaLiga EA Sports con derrota en Cornellà-El Prat, había confianza plena por parte de la afición en los chicos de Diego Pablo Simeone.

Pero el conjunto colchonero tropezó con la misma piedra y, tras apenas dos jornadas disputadas, se pegó tremendo tiro en el pie: un punto de seis posibles. Poca verticalidad en su juego, errores defensivos latentes y una obsesión fallida por los centros laterales - incluso cuando Alexander Sorloth no estaba sobre el césped -. Y quedó una premisa clara: si Julián no tiene su día, el Atlético tiene mucho que perder. Por decirlo de otra forma, el rendimiento individual de la 'Araña' condiciona - para bien o para mal - al del resto de sus compañeros. Del equipo.

Atlético de Madrid - Elche. / Mariscal / EFE

Es vital en este Atlético. Y es que, cuando está enchufado - y suele ocurrir en la mayoría de los encuentros -, el equipo tiene mucho terreno ganado. Capaz de sacarse de la chistera genialidades como la de jornada inaugural, clavando un libre directo a la escuadra para quitarle las telarañas de la portería de Dmitrovic en Cornellà-El Prat.

Impreciso

Pero, pese a intentarlo por activa y pasiva, no logró marcar diferencias en la visita del cuadro ilicitano, que se marchó del Metropolitano con un punto - con sabor a triunfo - bajo el brazo. Formó dupla con un Sorloth que abrió la lata, pero no terminaron de encontrarse. No hubo química entre ambos.

Julián Álvarez y Sorloth, durante un partido con el Atleti / 'X'

Comprometido con la causa y volcado completamente con el equipo para desatacar el encuentro, retrasó su posición en más de una ocasión, vistiéndose de centrocampista para entrar en contacto con el balón y tratar de penetrar una ordenada zaga ilicitana. Sin embargo, apenas apareció para dar soluciones en el área. En las pocas que protagonizó, dio más contactos de la cuenta y realizó regates que dicha acción no reclamaba.

No disparó ni una vez a puerta, dio dos pases clave, solo uno de sus cuatro centros encontró destinatario, no completó ni un regate, ganó un duelo de ocho posibles y perdió 15 balones. Y fue 'víctima' de un 'tackle' estelar de David Affrengruber, que fue al límite en el área pequeña pero se salió con la suya.

Tras apenas dos jornadas transcurridas, el Atlético de Madrid suma un punto y se complica innecesariamente la vida con aún todo el campeonato por delante. Necesita al mejor Julián.