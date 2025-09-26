Julián apunta al Madrid

Nota mental: nunca dudar de Julián Álvarez. Rápidamente quedó en el olvido su obra de arte en Cornellà-El Prat - quitó las telarañas de la portería de Dmitrovic -: cuatro encuentros de sequía que encendieron considerablemente las alarmas en Canillejas. No se estaba encontrando en este inicio de campaña.

Pese a intentarlo por activa y pasiva, el ex del Manchester City no acababa de marcar diferencias sobre el césped. Más desacertado e impreciso de lo que nos tiene acostumbrados, su pequeño apagón estaba pasando factura a un Atlético de Madrid que pedía a gritos la mejor versión del "mejor jugador que tenemos", como bien enunció Diego Pablo Simeone en la previa de la visita del Rayo Vallecano.

El 'Hombre Araña' le tiene ganas al Madrid

Un llamamiento que surtió efecto. Vaya si lo hizo. Julián volvió a 'mojar' ante el cuadro de Íñigo Pérez. Y no anotó una ni dos dianas, sino tres. Un hat-trick para reponerse al golazo de Pep Chavarría y al 1-2 de Álvaro García y culminar una heroica remontada colchonera. Y, sobre todo, mandar un serio aviso a un Real Madrid con el que tiene cuentas pendientes. Imposible olvidar su inoportuno resbalón en la tanda de penaltis decisiva en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League.

Abrió la lata en el 14' de encuentro. Marcos Llorente sirvió un gran centro desde la derecha y el argentino lo enganchó de primeras, y con la zurda. El cuadro rayista reaccionó y no solo empató, sino se puso por delante por medio de Álvaro García en el 77'. Pero Julián se puso el traje de 'Hombre Araña' y devolvió la igualdad al electrónico. Giuliano cabeceó el balón en el segundo palo y el '19' estuvo atento para recoger el rechace de un Batalla al que se le escurrió el balón para mandarlo a guardar. Y puso la guinda con un zurdazo letal desde fuera del área para superar, por tercera vez, a su compatriota y quitar las telarañas de la meta franjirroja.

Julián Álvares y su inoportuno resbalón en la tanda de penaltis entre Atlético y Real Madrid / AP

"Necesitábamos agarrar confianza ganando. Veníamos haciendo buenos partidos pero por detalles no se nos estaban dando los buenos resultados", manifestó un pletórico Julián tras el triunfo en el derbi. "El tercero estuvo muy lindo, de zurda además", respondió al ser preguntado sobre un gol favorito. Las cámaras captaron su indignación en el banquillo, tras ser sustituido por el Cholo ante el Mallorca, y no dudó en afirmar que "es parte del fútbol, a veces toca errar y a veces toca meterla". Le tiene ganas al Madrid