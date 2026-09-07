Julián Álvarez por fin sonríe: cambia de cara con el Atlético

Una imagen vale más que mil palabras, un refrán que le viene como anillo al dedo a Julián Álvarez. Su foto oficial con el Atlético de Madrid se viralizó en las redes por el llamativo contraste en su rostro en comparación al año pasado: de una sonrisa de oreja a oreja a un gesto serio. Ahora, en la sesión fotográfica para la Champions League, tras semanas complicadas por su salida frustrada y el abucheo recibido por parte de la afición rojiblanca, la 'Araña' parece una persona totalmente nueva.

Algunos usuarios de las redes llegaron a pensar, en un primer momento, que podía tratarse de Inteligencia Artificial. Pero no es así: las imágenes son reales.

El de Calchín ha empezado a mostrar un comportamiento distinto al que tenía hace semanas. El pasado sábado, tras la dura derrota en San Mamés, acudió con el resto de sus compañeros a saludar y agradecer el desplazamiento de los cientos de aficionados colchoneros que viajaron a Bilbao para arropar al equipo.

La reconciliación, eso sí, no será para nada sencilla: durante el partido volvió a ser objeto de pitos y abucheos por parte de los casi doscientos hinchas colchoneros en La Catedral. Pero su actitud ha cambiado. En la sesión de trabajo tras la derrota liguera en la que participaron todos los jugadores a excepción del lesionado Sorloth, Julián se mostró muy activo y participativo en el partidillo que planteó el Cholo.

Se ofreció, bajó a recibir y marcó un genial gol. Así lo cuenta 'AS', que añade que el argentino recibió gritos de ánimo, especialmente por parte de Gabi, segundo entrenador rojiblanco.

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La Champions del Atleti comienza en Anfield (miércoles, 21:00h), un escenario emblemático en el que ya debutaron la pasada campaña y en el que cayeron por 3-2. Los rojiblancos alcanzaron las semifinales tras eliminar al Barcelona en cuartos, pero se despidieron de la competición al caer ante el subcampeón, el Arsenal. Sin Sorloth y un Jonathan David que necesita rodaje, el Cholo se está encomendando a la pareja Baena-Kang-in Lee - además de Lookman - para solventar la ausencia del '9'. Necesita al mejor Julián.