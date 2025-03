Julián Álvarez se siente solo

¡Qué barato ha salido un fichaje de 75 millones de euros! Eso deben pensar en el Atlético de Madrid con Julián Álvarez. La 'Araña' fue, otra vez, la estrella del equipo colchonero y lo hizo en uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo.

El delantero albiceleste fue al autor del único tanto colchonero con una obra de arte: un disparo imparable a la escuadra en el que nada pudo hacer Thibaut Courtois. Pero, más allá del gol, Julián se matriculó con nota ni más ni menos que en los octavos de final de la Champions League y en el Santiago Bernabéu.

SIN COMPAÑÍA EN ATAQUE

No obstante, le faltó algo más al Atlético. El delantero estuvo muy aislado en la punta de ataque y, en varias ocasiones, se sintió demasiado solo en el ataque rojiblanco. Ni Griezmann, ni Correa, ni Sorloth acompañaron a la 'Araña', que se las apañó para buscarse la vida solo.

Si quiere darle la vuelta a la eliminatoria frente al Real Madrid, el Atlético necesita ayudar a Julián en ataque y, sobre todo, que no cargue en su espalda todo el peso ofensivo del equipo. Mucho hace el argentino con lo poco que le llega.

UN FICHAJE 'BARATO'

Llegó el pasado verano por un montante de 75 'kilos' fijos más 10 en variables. Sin lugar a dudas, se trató de una operación arriesgada para el Atlético porque, a pesar de ya haber demostrado un buen nivel en el Manchester City, había mucho dinero de por medio.

En estos momentos, transcurrido más de media temporada, en el club colchonero deben estar pensando que les salió muy barato. Julián transmite un aura de estrella, de un jugador que va un paso por delante de todos, de saber que tiene que responder en los días importantes. Y lo hace.

Julián Álvarez vale cada céntimo que depositó el Atlético de Madrid en la cuenta del Manchester City, donde seguramente se estén arrepintiendo de haber traspasado al futbolista argentino. No saber convencerlo, no darle los minutos que se merecía o simplemente por no darle la importancia que tenía su figura, el adiós de la 'Araña' es uno de los mayores errores de Pep Guardiola.

NÚMEROS DE CRACK

Le costó arrancar en el Atlético, pero ahora va a una velocidad imparable. La 'Araña' entendió que necesitaba el equipo de él y, a su vez, el 'Cholo' Simeone le entregó el contexto perfecto para sacar a relucir todo su fútbol sobre el terreno de juego.

Así lo reflejan los números del delantero albiceleste. En 41 partidos con la camiseta rojiblanca, Julián ya ha visto portería en 22 ocasiones, además, de regalar 5 asistencias. No son registros intrascendentes, porque sus goles le están sirviendo al Atlético para luchar por LaLiga, la Copa del Rey y la Champions.