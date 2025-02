Julián Álvarez rompe su silencio: "En la final de Champions, no entré"

Al fin estamos viendo a ese Julián Álvarez que tanto nos 'enamoró' en el Manchester City. La está rompiendo en el Atlético. Para tener constancia de su figura en el cuadro del Cholo Simeone, echemos un vistazo a una estadística que llama muchísimo la atención: es el único futbolista de la plantilla en haber participado en los 39 partidos del equipo. Todo ello habiendo llegado sin apenas descanso de la Copa América y los Juegos Olímpicos. Las cifras no engañan. Ya suma 20 dianas y cada día que pasa es aún más importante en este Atlético de Madrid.

La Araña atendió a Infobae y valoró su primera temporada en el Metropolitano, además de desvelar ciertos detalles de su salida del Manchester City. Encantado desde el primer día y orgulloso de la decisión tomada el pasado verano: “El cariño de la gente, llegar al club y y ver toda la gente que fue a al estadio a recibirnos. Apenas llegué al aeropuerto, estaba toda la gente ahí siguiendo el vuelo y eso me hace sentir muy importante. Y, después, trato de demostrarlo en la cancha".

Julián Álvarez adelantó al Atleti ante el Barça en la Copa del Rey / EFE

Y convencido por un Cholo que no ha dejado de motivarle: "Cuando me hablaba los días previos a los Juegos Olímpicos, me convenció, me dijo un montón de cosas del club, no solo para ahora, sino para los años que vienen. Y, bueno, eso me gustó”.

Afirmó convencido que tenía claro desde el minuto uno que lanzaría el penalti en el Santiago Bernabéu a lo Panenka: “Ya lo había pensado como dos días antes. En los entrenamientos pateé algunos, pateé cinco o seis. Y en el último la piqué para probar. Sí, estaba un poco nervioso, porque por ahí levanta la cabeza... Pero estaba convencido. Positivo que iba a ser gol ahí". Un gol que tenía dedicatoria especial, a su madre, que le dijo "parece que tenés la bola mágica", pues el 19 de enero era el cumple de su abuela y le dijo que "si hacés un gol, dedícalo al cielo". "Siempre digo que elegí el 19 cuando llegué al Manchester y acá por el cumpleaños de mi abuela".

Julián celebra su gol en el Santiago Bernabéu / EFE

"ME HUBIESE GUSTADO JUGAR ESE TIPO DE PARTIDOS"

Asimismo, explicó cómo se gestó su salida del Manchester City: "Desde que llegué, confiaron en mí. Me trajeron desde River a Europa. Jugué un montón de partidos, hice muchos goles, ganamos títulos. Eso fue perfecto. Y si hubiese seguido ahí también hubiese estado cómodo. Siempre dije que estoy muy agradecido al club, pero sí que necesitaba algo. Algo dentro mío me decía que necesitaba un desafío diferente, buscar algo nuevo, que era no motivación, porque siempre voy a querer seguir por más, pero sí algo que no sé... Un reto diferente en mi carrera".

Julián Álvarez, celebrando un gol ante el Burnley / EFE

Y dejó caer que el no haber participado en partidos clave acabó siendo determinante en su decisión: "Como dije, no sé, en la final de la Champions; no entré. En la semi jugué poco tiempo, y ese tipo de partidos sí que me hubiese gustado jugarlos. Un poco por eso que decía antes pienso en el cambio”. Elogió a Guardiola, aunque prefirió no pronunciarse al respecto de todo el murmullo que se ha podido generar sobre su relación con el de Santpedor: "Nunca olvidaré las últimas conversaciones que tuve con Pep, fueron de 'muchas gracias por todo lo que nos diste en dos años. Fueron muchísimos títulos. Nunca hiciste ningún problema, no trajiste ningún ni un quilombo en el club. Nada. Siempre te brindaste al máximo'”.