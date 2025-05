Julián Álvarez sobre el penalti ante el Madrid: "Todos tenemos la misma duda”

Pese a la decepción final de no haber podido llegar a luchar por ninguno de los títulos, la nota positiva en el Atlético de Madrid ha sido sin duda la explosión de un Julián Álvarez que ha cumplido con creces las expectativas de su gran fichaje.

La llegada del argentino al Metropolitano fue el movimiento más destacado del verano, poniendo de nuevo a los colchoneros en la lucha por los títulos. Sobre ello ha hablado el argentino en una entrevista en As, en la que también se ha pronunciado sobre el famoso penalti ante el Real Madrid en los octavos de Champions, que acabó propiciando la clasificación de los de Ancelotti.

“Lo vi un millón de veces y todos tenemos la misma duda” asegura La Araña, que se muestra incapaz de decantarse por si la tocó una o dos veces. "La verdad que en el momento dije: “Uuuuh, me resbalé pero, bueno, fue gol”. Lo festejé y nada más. No tenía nada claro y dije: “Bueno, si van a ver la imagen al VAR, lo van a determinar por lo que se vea”. Al final yo no sabía que era tan fino, que no se sabía si sí o si no. Si eran dos toques lo iban a ver, si era uno lo iban a ver. Es muy fino y todos tenemos la misma duda".

TNT Sports

Más allá de la acción que marcó gran parte de la temporada, Julián también habla sobre la temporada de un Atlético al que ve más que preparado para optar por levantar títulos en el futuro más próximo. "Esta temporada demostramos que, si bien el mes de marzo fue muy duro porque, por pequeños detalles, se nos escaparon las copas, estuvimos peleando hasta el último minuto. Ni siquiera perdimos ningún partido o lo merecimos perder para quedar afuera, así que creo que sí, hay un gran grupo" asegura.

ENTREGADO A PEDRI

Una primera aventura en LaLiga para el argentino, que no duda en mencionar el jugador que más le ha sorprendido. "Pedri. Es un futbolista que ya le conocía pero me sorprendió mucho verlo jugar cuando nos enfrentamos a él. Y Lamine también. Con la edad que tiene está haciendo cosas increíbles" explica el delantero del Atlético, que también se rinde a su compañero Griezmann, del que asegura que fue una de las claves para su llegada a Madrid.

"Que te diga: “Vení, vení con nosotros. Que te van a tratar bien. Que la vas a pasar bien. Que te vas a enamorar de la afición...”. Y todo este tipo de cosas que fueron sumando para que se acercara todo" explica sobre el francés, que le habló por mensajes para abordar su fichaje.

MADRID, 14/04/2025.- El delantero argentino del Atlético Julián Álvarez (d) celebra tras marcar de penalti el gol del empate durante el partido de LaLiga de fútbol que Atlético de Madrid y Real Valladolid disputan este lunes en el estadio Metropolitano. EFE/Mariscal / Mariscal / EFE

Por último, La Araña también habló sobre los posibles refuerzos de la próxima temporada, con un nombre ya sobre la mesa; el del Cuti Romero. "Ojalá que se dé. Es un grandísimo jugador. Uno de los mejores centrales del mundo, para mí. Compañero de selección y una gran persona. Nos ayudaría mucho ese gran refuerzo para el equipo" asegura Julián.