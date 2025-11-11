Julián Álvarez ya es una misión imposible: así lo blindará el Atlético de Madrid

La llegada de Apollo Sports Capital al Atlético de Madrid puede suponer un antes y un después, tanto para el club colchonero como para LaLiga. El gigante inversor de Wall Street, con sede en Nueva York, ha desembarcado en la capital española con la clara intención de “reforzar la posición del club en la élite del fútbol”. ¿Cómo? El plan es sencillo, aunque costoso: abrir la chequera, lanzarse con todo al próximo mercado de verano y blindar a las estrellas.

Javier Ruiz explicó en 'El Larguero' de la Cadena SER que Apollo Global “gestiona activos valorados en 908 mil millones de euros, es decir, el PIB de España en un año”, y señaló que “no es un tiburón; es uno de los grandes tiburones blancos a nivel mundial”, para representar el músculo económico del gigante inversor. La inyección económica que se espera para poder mejorar la plantilla es impresionante.

Las carpetas de Mateu Alemany

Mateu Alemany tendrá mucho trabajo, pero todas las garantías posibles para ejecutarlo a la perfección. Tras poco más de un mes en el cargo, llegó al club plenamente consciente de que el acuerdo con Apollo era cuestión de tiempo y que el verano de 2026-27 iba a ser muy movido. Y eso que los últimos mercados estivales del Atleti ya fueron bastante intensos. Ya hay varias prioridades por resolver en las oficinas del Metropolitano.

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético / ATM

Sin duda, el objetivo número uno es retener a Julián Álvarez, estrella del equipo y máximo goleador esta temporada con nueve dianas en quince duelos. En los últimos meses se ha especulado bastante sobre su futuro, dibujando una posible salida prematura del club en busca de mayores aspiraciones. En este sentido, se usará el importante espaldarazo de Apollo para mejorar la plantilla y poder competir definitivamente de tú a tú contra Barça y Madrid cada temporada, además de ofrecer un buen papel en la Champions League.

La prioridad: blindar a Julián Álvarez

¿Y cómo pretende el Atleti rodear mejor a Julián Álvarez? Primero, negociando su propia continuidad, con una mejora salarial importante. El objetivo no es otro que blindarlo de verdad. Que sea inalcanzable para cualquier club del mundo.

Julián Álvarez, autor del primer tanto contra el Union SG / EFE

A día de hoy, tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de cientos de millones de euros. Si el club colchonero no tenía antes necesidad de desprenderse del argentino, ahora menos. Puede permitirse el lujo de declararlo “intransferible”, sin importar la oferta.

Después, renovando a piezas importantes del equipo como Giuliano Simeone, a quien el club pretende ampliar su contrato hasta 2030 desde hace varios meses. No obstante, más allá de renovar a los mejores de la plantilla, el Atleti, como en los últimos veranos, saldrá fuera a buscarlos.

Simeone saluda a Julián durante un partido / EFE

Álex Baena, Dávid Hancko, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Robin Le Normand o Alexander Sørloth son algunos de los jugadores que han llegado desde el aterrizaje de la “Araña” al Metropolitano, en el verano de 2024, procedente del Manchester City. Se le prometió un proyecto ganador que él coronaría en la punta de lanza. Pero el primer curso lo cerró en blanco.

El Atlético de Simeone no puede perder el foco entre dinero y sueños. Cuartos en LaLiga, a seis puntos del líder, el Real Madrid, el conjunto colchonero debe seguir concentrado al cien por cien en el presente para intentar acercarse a la pelea por el título y sellar el billete a octavos en una Champions League que, de momento, los sitúa como el decimoséptimo mejor equipo de la fase de liga, con seis puntos en cuatro jornadas. La mejor manera de retener a Julián es demostrándole que, efectivamente, forma parte de un proyecto ganador.