Julián Álvarez, "bien" de su lesión

Julián Álvarez fue la principal baja del Atlético de Madrid del Cholo Simeone este domingo para enfrentarse en Anoeta a la Real Sociedad.

Según confirmó el club rojiblaco, el delantero argentino sufre una sobrecarga muscular que lo obligó a abandonar el entrenamiento del sábado antes de su conclusión, por lo que no viajó a San Sebastián.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy”, comunicó el club rojiblanco en la mañana del domingo, instantes antes de que la delegación partiera hacia el norte de España.

Este lunes, Julián ha reaparecido en las instalaciones de la Cuidad Deportiva de Majalahonda afirmando que está "bien" de su lesión muscular, aunque no confirmó si podrá estar con el equipo este miércoles en el Metropolitano ante Osasuna o el domingo en el derbi madrileño ante el Real Madrid, también en el feudo rojiblanco.

"Eres el mejor, ánimo", le decía otra aficionada a la que le firmó productos. "Gracias", respondía el ariete.

Julián realizó, en la sesión de entrenamiento, ejercicios de recuperación junto a Alexander Sorloth y Pablo Barrios, también descartados para el partido del domingo por sendas lesiones musculares.

La sobrecarga de Julián Álvarez pone en duda su presencia con Argentina

Más allá del impacto inmediato para el Atlético de Madrid, la sobrecarga muscular de Julián Álvarez también genera preocupación de cara a la próxima ventana internacional. Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, la selección argentina afrontará sus primeros amistosos después del Mundial 2026, con entre dos y tres encuentros previstos y rivales todavía pendientes de confirmación oficial. Bolivia, Burkina Faso y Benín aparecen entre las opciones que se manejan.

Al tratarse de una sobrecarga y no de una lesión de mayor gravedad, la evolución de Álvarez durante los próximos días será determinante. El delantero había disputado el miércoles ante el Liverpool su primer partido como titular y completo de la temporada, por lo que el cuerpo médico rojiblanco actuará con máxima cautela para evitar que el problema vaya a más.

El contratiempo llega, además, después de un verano especialmente movido para la 'Araña'. El argentino recibió sondeos de varios grandes europeos, entre ellos PSG y Arsenal, aunque su nombre estuvo especialmente vinculado con el Barcelona. El Atlético, sin embargo, se cerró a negociar con el conjunto azulgrana y el episodio terminó colocando al delantero en el centro de la polémica.

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Álvarez incluso fue recibido con algunos abucheos por parte de la afición en su primer partido de la temporada, cuando entró desde el banquillo en el empate frente al Villarreal. Después de confirmar su continuidad y tratar de dejar atrás el ruido generado durante el mercado, el argentino se encuentra ahora con un nuevo contratiempo que le obliga a frenar y que puede poner en riesgo, al menos de forma temporal, su presencia tanto con el Atlético como con la selección argentina.