Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid: "De pequeño, mi padre nos decía que nada de tatuajes, alcohol ni cigarrillos"

Si el Atlético de Madrid está en las semifinales de la Champions League, en gran parte se debe al rendimiento de Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa un momento de forma excepcional, lo que ha despertado el interés del FC Barcelona, que lo contempla como posible 9 titular de la próxima temporada en sustitución de Robert Lewandowski.

Sin embargo, el conjunto azulgrana no lo tendrá fácil. El Atlético de Madrid no tiene necesidad de vender al jugador, aunque en el fútbol de élite nada puede darse por cerrado.

El futbolista, conocido como 'La Araña', está en boca de todos, y muchos se han interesado en conocer cómo fue su infancia hasta llegar a la élite. Esto nos traslada hasta Calchín, el pueblo cordobés de menos de 3.000 habitantes donde nació el delantero.

Sus padres, Mariana Álvarez y Gustavo Álvarez, fueron fundamentales en su desarrollo, también por su devoción al fútbol, ya que desde muy pequeño correteaba por las canchas del Club Atlético Calchín, según apuntó el delantero colchonero en una entrevista al diario francés 'L’Équipe'.

El argentino es un tipo discreto y tiene algo que muy pocos jugadores no tiene: tatuajes. "De pequeño, mi padre nos decía que nada de tatuajes, nada de cigarrillos ni de alcohol. No lo hago para ser diferente, sino por lo que aprendí", desveló.

Julián Álvarez, durante un partido del Atlético de Madrid / Europa Press

El delantero del Atlético de Madrid no lo veía como unas prohibiciones, sino como el camino que debía seguir si quería triunfar en la vida. Ahora, al mirar atrás, queda claro que sus padres acertaron plenamente con su educación.

Uno de los momentos más cumbres de su infancia fue cuando decidió viajar a España con 11 años para probarse en el Real Madrid, a pesar de llamar la atención de los ojeadores, el argentino decidió volver a Calchín, pues no se sentía preparado para abandonar a su familia.

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El jugador tuvo paciencia y eso fue una de las claves de su éxito, pero no ha cambiado su manera de ser. Siempre se ha mantenido al margen de las polémicas y apenas utiliza las redes sociales a nivel personal, priorizando una vida tranquila junto a sus hermanos, Rafael y Agustín.