Julián Álvarez: "La felicidad creo que la encuentro en el día a día, en compartir con mi gente, que estén bien"

Julián Álvarez, de 26 años, ha decidido romper parcialmente el silencio que siempre ha mantenido sobre su vida personal. En una conversación con José Ramón de la Morena, el futbolista ha explicado cómo conoció a Emilia, la mujer con la que comparte su vida.

El origen de su relación se remonta a Calchín, el pequeño pueblo de 3.000 habitantes donde creció. Aunque Emilia vivía en Córdoba, su familia estaba profundamente ligada a la localidad. "Mi mujer es de Córdoba, pero tenía el abuelo en Calchín", recordó el jugador, que sitúa sus primeros encuentros cuando ambos tenían 10 u 11 años. Formaban parte del mismo grupo de amigos, pero la relación sentimental tardó en llegar. "Recién en 2022 nos pusimos de novios", reveló Julián, que reconoce que durante años hubo "idas y vueltas" antes de consolidar el vínculo.

Un pueblo que marcó su carácter

Hablar de Emilia lleva inevitablemente a Julián hasta Calchín, el lugar donde pasó su infancia y adolescencia. Allí comenzó a jugar al fútbol y allí recibió las primeras ofertas de clubes como Argentinos Juniors, Boca, River, Banfield o Belgrano.

Sin embargo, durante mucho tiempo rechazó marcharse. "No me quería ir de casa a la pensión o residencia", confesó. La cercanía con su familia era demasiado importante para él. Finalmente, a los 15 años, aceptó la oportunidad de River Plate. Tras una prueba en 2015, se trasladó definitivamente a Buenos Aires en enero de 2016.

El delantero también habló de su entorno familiar. Su madre trabajaba como maestra de jardín, mientras que su padre estuvo ligado al campo y más tarde condujo camiones.

Julián estudiaba en el pueblo y, aunque nunca sintió una gran pasión por los estudios, asegura que le iba bien. Si no se hubiera dedicado al fútbol, cree que habría elegido una profesión relacionada con el deporte.

El refugio que lo sostiene hoy

En plena polémica con el Atlético de Madrid y tras anunciar que padece depresión, Julián Álvarez reconoce que su estabilidad emocional sigue estando en su círculo más íntimo. "Siempre muy tranquilo, con los valores que me enseñó mi familia", explicó.

Para él, la felicidad no está en la fama ni en el éxito deportivo, sino en lo cotidiano: "La felicidad creo que la encuentro en el día a día, en compartir con mi gente, que estén bien". El futbolista insiste en que esos momentos sencillos siguen siendo esenciales: "Compartir esos pequeños momentos con la gente que yo quiero, creo que ahí encuentro la felicidad".

A pesar de su ascenso meteórico, Julián nunca ha dejado atrás Calchín. "Siempre que podía, que tenía unos días, me iba para Calchín", afirmó.

Allí conserva su grupo de amigos de toda la vida, un círculo que ha mantenido intacto y que forma parte de ese espacio personal que intenta proteger mientras atraviesa una etapa especialmente sensible.