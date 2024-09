Julián Álvarez: "Poco a poco, estoy entendiendo lo que quiere Simeone y lo que el equipo necesita"

Indudablemente, el fichaje que más ha ilusionado al Atlético de Madrid es Julián Álvarez. La llegada de la 'araña' procedente del Manchester City supone dar un paso adelanta a un equipo que quiere ser protagonista en la élite europeo y estar luchando por todos los títulos.

No obstante, Julián no ha gozado del inicio más cómodo en su andadura como rojiblanco. Aunque ha tenido momentos de buen fútbol, el delantero albiceleste no ha estrenado su casillero particular; ni un tanto ni una asistencia en sus cuatro partidos con el Atlético.

CONVOCADO CON ARGENTINA

Julián Álvarez ya está en Argentina para disputar con la selección albiceleste los dos partidos clasificatorios para el Mundial. A su llegada a su país, el delantero del Atlético atendió a 'ESPN', a quien contestó algunas preguntas.

"Llevo pocas semanas entrenando, de a poco voy agarrando lo que quiere Simeone y lo que necesita el equipo de mí. Estoy adaptándome, me han ayudado mucho", respondió Julián al ser cuestionado sobre su nueva etapa en el Atlético de Madrid.

También fue cuestionado por las diferencias en los métodos de su exentrenador Pep Guardiola y su actual técnico Diego Simeone: "Todos los técnicos tienen sus cosas y yo trato de aportar lo mío en todos los equipos".

EL PAPEL EN LA ALBICELESTE

Ya en el terreno de la selección, Julián Álvarez debe dar un paso adelante en el ataque de Argentina tras la renuncia de Di María y la ausencia de Leo Messi. "Se vienen partidos importantes, vamos a prepararlos como hacemos siempre. Es lindo volver a Argentina y reencontrarse con la gente", manifestó.

Argentina, que es líder de la fase clasificatoria para el Mundial con 16 puntos, se medirá a Chile y Colombia. "Necesitamos seguir sumando. Pensamos en ganar cada partido, cada vez estamos más cerca de la clasificación. Vamos a trabajar para seguir mejorando e intentar conseguirlo", finalizó.