¿Por qué Julián Álvarez es el delantero perfecto para Simeone?

En un mercado donde el Atlético de Madrid está perfilando una plantilla ilusionante como pocas en las últimas temporadas, Julián Álvarez cuenta las horas para convertirse en la guinda del pastel de Diego Pablo Simeone. El delantero argentino estaría más cerca que nunca de abandonar el Manchester City para poner rumbo al Metropolitano en una operación histórica para ambas entidades que revolucionará el mercado de fichajes.

Todo saltaba por los aires durante la noche de este lunes cuando el diario 'Olé' afirmaba que el Atlético de Madrid estaba más cerca que nunca de llegar a un acuerdo con el Manchester City para cerrar la incorporación de Julián Álvarez. El delantero argentino llevaba tiempo en la agenda del club colchonero -especialmente en la de Simeone, que siempre ha visto a la 'araña' como su guinda del pastel-, aunque los movimientos tomaron velocidad de vértigo en las últimas horas para acelerar la operación cuanto antes.

Una salida cantada desde hacía meses

El campeón del mundo se había encargado desde hacía meses de allanar una posible salida del equipo inglés este mercado de fichajes. Su premisa era clara desde el primer día: si no contaba con mayor protagonismo dentro del equipo buscaría nuevas opciones fuera. Guardiola, que no es un técnico acostumbrado a retener a jugadores que no quieran permanecer en sus equipos, aceptó el pulso de Julián animándole a tomar su propia decisión en las próximas semanas.

La oportunidad la aprovechó el Atlético de Madrid, que se lanzó con todo a por el delantero argentino estos últimos días. El acuerdo con el Manchester City parece estar cerrado -las informaciones que se han publicado hablan de cifras cercanas a los 95 millones de euros con variables-, aunque sigue faltando el visto bueno del jugador en cuanto a los términos contractuales. Su llegada, sin embargo, parece cuestión de horas, un fichaje que aumentará exponencialmente las opciones del equipo colchonero la próxima temporada.

Un delantero combinativo para recuperar la garra

Las características de Julián Álvarez hacen que sea, al menos sobre el papel, el delantero ideal para el estilo que propondrá Simeone. El argentino necesita de delanteros que piquen rápido al espacio, que aporten soluciones combinativas para salir de la presión y que cuenten con una alta dosis necesaria de 'garra' para presionar en campo rival. Julián reúne todas y cada una de dichas características que hacen un ariete perfecto para el modelo de Simeone.

Con las llegadas de Gallagher, Sorloth, Le Normand y Julián Álvarez, Simeone contará con un equipo donde no se permitirán más excusas.

Rodeado de jugadores de enorme talento -las llegadas de Gallagher o Sorloth sumadas a los Griezmann, Samu Lino, Koke y compañía-, Julián Álvarez podrá explotar su máximo potencial en un equipo que, casi con toda seguridad, se echará a las espaldas desde el primer día. El proyecto no girará en torno a su figura, aunque sí es de esperar que tome las riendas del equipo con la decadencia paulatina de Griezmann a nivel goleador.

El argentino, además, solucionará gran parte de los problemas a nivel goleador del Atlético de Madrid la pasada temporada. Junto a su nuevo compañero Sorloth, Julián deberá encargarse de sumar a los números realizadores de su equipo si quieren aspirar a grandes cosas para una próxima campaña que apunta a ser ilusionante como pocas los últimos años.

Después de temporadas bordeando por el desierto, el Atlético de Madrid se ha permitido el lujo de soñar este mercado de fichajes. Julián Álvarez solamente será la guinda de un pastel que compondrán jugadores como Sorloth, Le Normand o Gallagher. Simeone contará con un equipo donde no se permitirán excusas, una temporada que se prevé ilusionante para todos los colchoneros.