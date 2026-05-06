Julián Álvarez: daño colateral de la dura realidad del Atlético de Simeone

La palabra fracaso se usa demasiado a la ligera en un mundo, el fútbol, en el que lo normal es perder. Sin embargo, apostar toda tu temporada a dos títulos, dejar escapar uno en la final siendo el gran favorito y caer en semifinales en el otro es un buen golpe.

Esto es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid, que anoche, en Londres, empezó oficialmente sus vacaciones al despedirse de la Champions League ante el Arsenal (2-1 en el global). El golpe definitivo a otra temporada en blanco (el Atlético no gana un título desde 2021) y en la que desaprovechó una oportunidad de oro para tocar metal, como en la final de Copa ante la Real Sociedad.

Sin embargo, más allá de los títulos al KO, que, como bien saben, muchas veces se deciden por detalles, si echamos la vista al torneo de la regularidad, la Liga, el escenario es fatídico. Los 25 puntos en Liga que separan al Barça y al Atlético de Madrid no hacen más que reflejar que, para pelear contra los culés y el Real Madrid, no solo basta con gastar más que ellos: hay que competir como ellos.

Un mercado a doble o nada

El mercado invernal (también el estival) ha sido una locura en tierras rojiblancas. Hasta 230 millones de euros han destinado a confeccionar una plantilla ganadora. Un doble o nada que ha salido mal y que puede desestabilizar el proyecto que arrancó en 2024 con la llegada de Julián Álvarez. Y aquí puede estar la clave de todo.

La imagen fue desoladora. Julián, que llegó tocado al Emirates, se retiró en el minuto 60 abatido. Interiormente sabía que su equipo estaba fuera. Aunque el Atlético salió bien al partido, se demostró que, si enfrente se encuentra a un equipo rocoso y que cede la iniciativa en algunos tramos del partido, se acaban las ideas. Múltiples veces se repitieron escenas en las que Ruggeri, Hancko, Le Normand u Oblak lanzaban el balón arriba sin intención alguna después de no encontrar (o no atreverse a encontrar) líneas de pase.

El Barça, paciente

La ‘Araña’ vino al Metropolitano por dos motivos: ser la estrella del equipo, algo que no podía lograr en el Manchester City de Pep Guardiola, y conquistar títulos, algo que tenía prácticamente asegurado en el Etihad. Tras dos cursos como colchonero, su contador sigue a cero. ¿Puede eso empujarle a buscar su salida en verano? Entre otros clubes, espera paciente un Barça que necesita reforzar la delantera sí o sí y que estaría encantado de hacerlo con un futbolista de la talla de Julián Álvarez.

De todos modos, la apuesta del Atleti por su jugador franquicia fue total. Desde que llegó se han gastado 418 millones de euros en fichajes para acompañarlo. En el mismo lapso de tiempo, el Madrid gastó 217 y el Barça 88. El Villarreal, tercero en este podio, desembolsó 175. Pero no se ha traducido en títulos.

Aunque por el argentino no será. La temporada pasada marcó 29 goles y sirvió 8 asistencias y esta campaña, pese a atravesar una mala racha temporal, suma 20 tantos y 9 pases de gol. Marcó en los cuartos contra el Barça, repitió en la final de Copa, vio portería ante el Arsenal en la ida de semifinales... Es decir, que sí ha aparecido en los partidos importantes de este tramo final de curso.

Julián es un delantero que necesita libertad para abandonar la posición de ‘9’, para bajar a recibir, girarse entre líneas y asociarse. Pero una cosa es esta y otra, muy distinta, tener que desaparecer del ataque para tomar la iniciativa en la creación. Julián es un atacante que presiona, que corre y que ayuda en defensa. Pero una cosa es esta y otra, muy distinta, acabar partidos prácticamente de lateral.

En definitiva, no ha sido una temporada fácil para Julián ni para el Atlético. El desenlace ha sido cruel para ambos y, en situaciones como estas, se reactivan los rumores. Su entrenador, Diego Simeone, aseguró instantes después de quedar eliminado que “ahora mismo no” se siente con fuerzas para volver a intentarlo. Quién sabe qué pensará su compatriota sobre vestir de rojiblanco el curso que viene.