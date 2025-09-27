Julián Álvarez sí come en la mesa de los grandes

La semana de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid es digna de estrella mundial. De los que comen en la mesa de los grandes. Con un 'hat-trick' decisivo ante el Rayo Vallecano y un doblete, con golazo de falta incluido, contra el Real Madrid, el argentino ha sido clave para que los de Simeone hayan sumado seis puntos en las últimas dos jornadas.

"Ya como en la misma mesa de Messi y Cristiano", comentaba Antoine Griezmann en el año 2018, cuando era la estrella absoluta de los de Simeone. Ahora, Julián ha cogido el testigo del francés y ha demostrado que puede ser decisivo en los partidos importantes, como en esta ocasión. A este nivel, difícil será que el argentino no esté entre los diez primeros en el próximo Balón de Oro.

Todo dependerá también del rendimiento de su equipo esta temporada. Y es que en muchas ocasiones se ha visto que el Atlético de Madrid se le puede quedar corto, que el argentino podría destacar en una mayor potencia mundial. O, siendo claros, en cualquier equipo. Sin embargo, en el Metropolitano le ofrecen un proyecto a su medida. Una apuesta a largo plazo con él en el centro de la telaraña.

Julián Álvarez celebra el gol de falta directa / Borja Sánchez-Trillo / EFE

El argentino no es solo una amenaza con el balón en juego. Julián lanza los córners, las faltas y todo lo que requiera de su magia. Y no es para menos, sus golpeos secos y con poca altura van teledirigidos hacia su objetivo. En cuanto a los lanzamientos directos, se ha convertido en la principal amenaza del campeonato liguero, con dos golazos (uno contra el Espanyol y otro contra el Madrid) en las pocas jornadas que llevamos esta temporada.

"La practicamos a veces. Vengo bastante bien con las faltas. Estaba con Nico, y le comenté si quería pegarle por fuera. Me dijo “sí”, luego “no, pégale tú”. Terminamos tomando una buena decisión", desveló 'La Araña' después del partido sobre su segundo gol. También dio una asistencia en el lanzamiento de un córner, pero finalmente el VAR anuló el gol de Lenglet por rematar con la mano.

75 millones de euros (más 20 en variables) le costó al Atlético la llegada de Julián Álvarez. Sus 29 goles y ocho asistencias no fueron suficientes para entrar entre los 30 primeros nominados del Balón de Oro, además de estar envuelto en la polémica del doble toque contra el Madrid en Champions. No fue una temporada fácil, pero su nivel estuvo muy por encima del que tuvo su propio equipo.

"Lo tenemos que cuidar para que esté muchos años en el club"

"Tiene unas condiciones... Trabaja, trabaja, trabaja. No solo te da en el juego ofensivo, sino también trabajo y compromiso, para tener por ejemplo una presión dinámica muy buena. Ojalá pueda seguir así. Lo necesitamos, lo tenemos que cuidar para que esté muchos años en el club. Hay que darle herramientas para que marque goles", dijo Simeone después del partido, consciente de la importancia de su estrella.

Con su estelar actuación en el derbi, Julián ha demostrado que es uno de los grandes atacantes del fútbol mundial y que sería titular en cualquier equipo del mundo. Esa es la realidad. Y esa es la suerte que tiene el Atlético de Madrid, que se ha dejado una buena inversión este verano para acompañar al argentino con los mejores nombres posibles. Contra los blancos no ha salido nada mal.