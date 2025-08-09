Julián Álvarez no cede galones

En el Atlético de Madrid no está siendo precisamente un verano tranquilo. Después de un curso muy decepcionante sin levantar ningún título, el club colchonero se ha puesto manos a la obra para revertir una mala dinámica que se alargó en el Mundial de Clubes con la eliminación en la fase de grupos a pesar de sumar dos victorias y tan solo una derrota.

El trabajo está siendo intenso en este mercado con, hasta la fecha, ocho incorporaciones oficiales (Lenglet, Juan Musso, Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso, David Hancko y Álex Baena) a la espera de la llegada de Giacomo Raspadori, que está a punto de convertirse en nuevo jugador rojiblanco en un traspaso de 22 millones fijos más 4 en variables.

Raspadori, con Italia / EFE

El equipo que dirige el 'Cholo' Simeone tiene por delante el importante reto de, por lo menos, volver a competir por todos los títulos. La exigencia colchonera no obliga a ganar algún trofeo, pero sí a estar en al pugna hasta el final. En ese sentido, la importante inversión de más de 170 millones de euros en fichajes se espera que ayuden a cumplir con los objetivos.

Por el momento, a pesar de todas estas incorporaciones de primer nivel, Julián Álvarez ha vuelto a demostrar que es el líder y referente del equipo dentro del terreno de juego. Tras un primer curso como rojiblanco a un más que notable nivel con 29 goles y 8 asistencias en 57 partidos, la 'Araña' afronta este segundo año con la presión de ejercer como la estrella que es.

Pero poco le pesa. El atacante argentino lideró al Atlético de Madrid en el amistoso contra el Newcastle. Después de una primera mitad igualada, el equipo colchonero sacó su mejor versión tras el descanso de la mano de Julián, que fue el autor del tanto inicial. Más allá de este tanto, la 'Araña' mostró todo su talento en varias acciones y fue el hombre más peligroso de los colchoneros.

Antoine Griezmann completó el triunfo de los rojiblancos, pero las portadas vuelven a ser para Julián Álvarez. ¿Será capaz el argentino de mejorar aún más su rendimiento en este segundo curso en el fútbol español?