Julián Álvarez, baja por una sobrecarga muscular

Malas noticias para el Atlético de Madrid y para el ‘Cholo’ Simeone. Julián Álvarez no podrá ser de la partida este domingo ante la Real Sociedad debido a una “sobrecarga muscular”. El delantero argentino ni siquiera viajará a San Sebastián y, de este modo, no podrá ayudar al conjunto rojiblanco en el duelo de hoy.

Fue el propio Atlético de Madrid el que comunicó la baja de Julián Álvarez para el partido ante la Real Sociedad. "Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy", señaló el club.

Todo comenzó durante la sesión de entrenamiento del sábado, cuando Julián Álvarez tuvo que retirarse antes de tiempo tras sufrir unas molestias. Las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que se trata de una sobrecarga muscular. La situación encendió las alarmas en el Atlético, aunque, en principio, no parece tratarse de una lesión de gravedad.

De momento, el argentino será baja ante la Real Sociedad y queda pendiente de evolución de cara a los próximos compromisos del conjunto rojiblanco. Y, por delante, el Atlético afrontará la próxima semana dos partidos exigentes ante Osasuna y Real Madrid, por lo que la evolución de Julián Álvarez será seguida de cerca por el cuerpo técnico y los servicios médicos del club.

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Sin duda, este contratiempo físico no llega en el mejor momento para Julián Álvarez. Después de un verano marcado por el culebrón en torno a su futuro y su frustrado fichaje por el Barça, la ‘Araña’ empezaba a recuperar protagonismo y a ganar peso en los planes de Simeone para volver a ser una pieza importante en el ataque del Atlético de Madrid. Sin embargo, este nuevo contratiempo vuelve a frenar su progresión y a interrumpir su paulatino regreso a su mejor nivel.