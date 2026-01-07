Julián Álvarez, ahora o nunca

El título del artículo suena a ultimátum, pero no va de futuro. Va de presente. De rendimiento inmediato, impacto y de la Supercopa de España, aunque se celebre en Arabia Saudí. Julián Álvarez no llega a la cita en su mejor momento, al menos a nivel de cifras: dos goles en los últimos diez partidos resumen una fase en la que el argentino no está del todo inspirado de cara a puerta. Y el momento que atraviesa el Atlético de Madrid en la temporada es vital.

El equipo de Simeone sigue con vida en todas las competiciones, pero en LaLiga el contexto empieza a ser bastante negativo, con toda la segunda vuelta por delante: a 11 puntos del líder, el Barcelona de Hansi Flick. Todo ello después de un mercado de fichajes veraniego que elevó las expectativas por las nubes.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, durante el partido de LaLiga que Real Sociedad y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio de Anoeta / Juan Herrero / EFE

Por eso, la Supercopa de España en Arabia no se presenta solo como una gran oportunidad para ganar un título. Se presenta como la oportunidad para calmar las aguas, disipar dudas y reafirmar la figura de Simeone en el equipo, que encadena cuatro temporadas en blanco.

En busca del Julián más preciso

La Supercopa exige la mejor versión del Atlético y, por ende, la de Julián Álvarez, el jugador más determinante de la plantilla. El argentino está llamado a marcar diferencias, a aparecer cuando el partido se espesa y a liderar en las noches grandes. Debe transformar todo su talento en títulos, que es lo que vino a buscar al fichar por el cuadro colchonero, además de ser la estrella del equipo.

Julián Álvarez, frente al PSV en Champions / AP

El fichaje de Julián Álvarez en el verano de 2024 le costó al Atleti unos 90 millones de euros, contando fijos y variables, y demostraba que el club tenía músculo financiero para fichar a los grandes cracks del momento y un proyecto atractivo para convencerlos de venir. Pero de poco sirve si no se materializa en trofeos.

Pese a la pequeña sequía que atraviesa el internacional argentino, sigue siendo el máximo goleador de la plantilla con 11 dianas en 24 duelos. Le siguen Antoine Griezmann (9 en 26) y Alexander Sorloth (6 en 23). Y no tengan duda de que este jueves (20:00 horas) buscará romper la racha de tres partidos sin marcar contra el Real Madrid. ¿Conseguirá meter a los suyos en la final?