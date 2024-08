¡Julián Álvarez se acerca al Atlético de Madrid!

Parecía que iba a ser un verano tranquilo en el Manchester City. Tras llegada de Savinho después de completar un espectacular curso en Girona y el rechazo de Kevin de Bruyne a una salida dirección de Arabia Saudí, todo apuntaba a pocos movimientos en el conjunto 'cityzen'

Con un plantel de garantías y las posiciones dobladas con jugadores de alto nivel, el City daba por cerrada la plantilla. Sin embargo, el club inglés no contaba con la aparición de Julián Álvarez. El delantero argentino ya ha demostrado en varias ocasiones no estar a gusto con su papel en el equipo, puesto que desde su perspectiva no gozaba con las oportunidades suficientes para un jugador de su calibre.

"La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League. Pero es verdad es que, en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta", señaló en declaraciones a 'DSports Radio'.

No parecen para nada un farol estas palabras de Julián Álvarez, que no tiene claro su continuidad en el City. En Inglaterra adelantaban que, aunque está centrado en estos momentos en los Juegos Olímpicos, la 'araña' está dispuesta a abandonar la disciplina 'cityzen' este mismo verano.

¿DESTINO ATLÉTICO DE MADRID?

Y, en las últimas horas, ha aparecido con fuerza un candidato para hacerse con los servicios del atacante albiceleste. Se trata del Atlético de Madrid, que tras perder el fichaje de Artem Dovbyk, necesita un gran nombre para reforzar al delantera y el elegido parece ser Julián Álvarez.

No es tan solo interés, sino que el medio argentino 'TyC Sports' adelanta que el Atlético ya negocia la llegada del delantero albiceleste y estaría dispuesto a pagar una cantidad cercana a los 90 millones de euros, entre fijos y variables. Asimismo, a Julián le convencería jugar bajo las órdenes del su compatriota el 'Cholo' Simeone, ya que sí le podría asegurar ser el líder y una pieza indiscutible del equipo.