Julián Álvarez (26 años): "Desde pequeño era muy inquieto, jugaba con mis hermanos mayores y no conseguían quitarme el balón, decían que parecía que tenía varias patas y no podían quitármelo. Ellos me pusieron el apodo ‘araña’”

Faltan pocos días para el cierre de mercado y sigue el caso 'Julián Álvarez'. El argentino fue abucheado por su propia afición hasta el punto que abandonó en solitario el terreno de juego, mientras se ganaba una pitada y le lanzaban una bufanda desde la grada.

El Cholo Simeone está incómodo con la situación y estaría encantado de recuperar al mejor Julián, pero sabe que para cualquier futbolista es muy difícil convivir con tanto ruido a su alrededor. El Atlético tiene ahora tres partidos seguidos fuera de casa en la Liga (Sevilla, Athletic y Real Sociedad) para ganar tiempo, aunque parece imposible que la afición rojiblanca pueda perdonar a la 'Araña' por sus fíltreos con el FC Barcelona.

Al club rojiblanco quizá no le quede otra que vender al jugador. Con el Barça existe mucha indignación por sus formas, tal y como afirmó de nuevo el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, y no quieren escuchar ninguna propuesta barcelonista.

Ya no se siente colchonero

Según informó 'The Athletic', el Atlético estaría dispuesto a desprenderse del futbolista por 150 millones y que pusiera rumbo a Londres. El propio Julián Álvarez está contra la espada y la pared. Aguantar una temporada de calvario continuo o volver a Inglaterra cuando su deseo era continuar en España.

Miguel Ángel Gil Marín hace unos segundos, ha puesto más leña al fuego: "Ha habido personas que han tratado de engañarle. Me sabe mal por él. Julián está realmente mal", afirma. "Nos repugna la falta de profesionalidad, de ética. Insistir que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto. Soy yo el máximo responsable", continuaba. Sobre su salida al Arsenal: "Mi sueño personal es que siga con el Atlético de Madrid, pero nunca, nunca, saldría al FC Barcelona", decía.

Parece que su llegada al Atlético de Madrid queda muy lejos hoy en día. Julián recordó en DAZN cómo fue ese día. “Recuerdo este día, fue una de mis primeras fotos en el club, la presentación. La ilusión que tenía yo, la ilusión que tenía la gente, todo lo que pasaba alrededor del club… Fueron días muy intensos, pero muy lindos”, cuenta.

“Con Grizzy (Griezmann) tengo varias fotos muy lindas, fue el primero que me mandó un mensaje para que viniera al club. Es un jugador con tanta jerarquía, con tanta clase, con la experiencia que tiene Antoine, hace todo mucho más fácil”, decía en el documental.

'La Araña' es un jugador, sin duda, exitoso. Ha levantado casi todos los títulos en los que un jugador sueña desde pequeño. Sus hermanos ya tenían claro cómo lo tenían que llamar. “Desde chiquito era muy inquieto, jugaba con mis hermanos que eran más grandes y no conseguían quitarme el balón, decían que parecía que tenía varias patas y no podían quitármelo. Ellos me pusieron el apodo ‘araña’", explica.

Julián Álvarez junto a Enrique Cerezo en su presentación con el Atlético de Madrid / EFE

El Mundial de Catar

Otro de los recuerdos más especiales para Julián es cuando logró proclamarse campeón del mundo: “La foto con Leo en el Mundial es un sueño cumplido, poder jugar con él en la Selección, Leo es mi ídolo desde chico", dijo en DAZN.

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Julián, cuando visita la albiceleste, juega con Messi. Un verdadero privilegio. “Obviamente quieres devolvérsela bien, darle los pases bien… Lo mejor con él es jugar con tranquilidad, tomárselo natural, intento seguir siendo yo”.