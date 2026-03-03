¿Cuándo jugó el Atlético de Madrid su última final de la Copa del Rey?

El Atlético de Madrid regresará a una final de Copa del Rey después de deshacerse del FC Barcelona en la ronda de semifinales. El conjunto de Diego Pablo Simeone hizo valer el 4-0 logrado en la ida disputada en el estadio Metropolitano para sellar su pasaporte al encuentro decisivo en el torneo del K.O.

Los colchoneros no pisaban una final copera desde hacía más de una década, concretamente trece años. La última vez fue en la temporada 2012-2013, en un partido que se recordará para siempre en la memoria del club rojiblanco. En el Santiago Bernabéu, contra el eterno rival ciudadano, el Atlético de Madrid levantó el décimo trofeo de Copa del Rey gracias a un gol de Miranda en la prórroga que ponía el 1-2 definitivo. La victoria ante el Real Madrid supuso, asimismo, el primer título de la era Diego Pablo Simeone.

El gol de Miranda a Diego López en la final de 2013 / EFE

Todas las finales ganadas

La temporada 1959-60 marcó el primer título de Copa para el Atlético, tras imponerse por 3-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Apenas un año después, en la campaña 1960-61, el conjunto rojiblanco volvió a conquistar el trofeo, nuevamente frente al Real Madrid, esta vez con un ajustado 3-2.

El tercer título llegó en la temporada 1964-65, gracias a una victoria por 1-0 ante el Zaragoza. Ya en los años setenta, el Atlético levantó su cuarta Copa en 1972 tras derrotar al Valencia por 2-1, década en la que también sumaría la quinta, en 1976, con otro triunfo por 1-0 frente al Zaragoza.

La sexta Copa del Rey llegó en los años ochenta, concretamente en la temporada 1984-85, después de vencer al Athletic Club por 2-1. El séptimo título se consiguió en la campaña 1990-91, con un 1-0 ante el Mallorca decidido en la prórroga. Un año más tarde, en la 1991-92, el Atlético conquistó su octava Copa tras superar al Real Madrid por 2-0.

La novena quedó para el recuerdo en la histórica temporada 1995-96, la del doblete, culminada con una final ganada por 1-0 al Barcelona gracias al inolvidable gol de cabeza de Pantic en La Romareda de Zaragoza.

Falcao, Godín, Gabi y Miranda celebran el 1-2 en el Bernabéu ante rostros de decepción de los seguidores madridistas / EFE

Nueve finales perdidas

El Atlético de Madrid no conoce todavía el rival al que se enfrentará en la final de La Cartuja. El derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club de este miércoles decidirá al segundo contendiente, donde los donostiarras parten con ligera ventaja gracias al gol de Beñat Turrientes en San Mamés.

El Atlético de Madrid disputó nueve finales de Copa del Rey en las que se quedó a las puertas del título. La primera de ellas se remonta a la temporada 1920-21, hace más de un siglo, cuando cayó por 4-1 ante el Athletic Club. Durante la década de los veinte llegaría una nueva derrota, en la campaña 1925-26, tras perder por 3-2 frente al Barcelona.

La tercera final perdida llegó en los años cincuenta, en la temporada 1955-56, nuevamente ante el Athletic Club, que se impuso por 2-1. La cuarta tuvo lugar en la campaña 1962-63, cuando el Zaragoza venció también por 2-1 al conjunto rojiblanco.

En la quinta, correspondiente a la temporada 1974-75, fue el Real Madrid quien superó al Atlético por 2-0. La sexta llegó en la 1986-87, en una final muy igualada ante la Real Sociedad que terminó 2-2 tras los 90 minutos y que acabó decidiéndose en la tanda de penaltis a favor del conjunto donostiarra.

La séptima derrota se produjo en la temporada 1998-99, con un 3-0 ante el Valencia, y la octava apenas un año después, en la 1999-2000, cuando el Espanyol se impuso por 2-1 con el celebérrimo gol de Tamudo ante Toni Jiménez. Ya en el siglo XXI llegó la novena final perdida, en la temporada 2009-10, en la que el Sevilla derrotó al Atlético de Madrid por 2-0.