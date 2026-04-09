Juanma Castaño avisa de un error del Atlético en la victoria: "Podría estar pensando en la final de la Copa"

El Atlético de Madrid encontró oro en el Spotify Camp Nou. Los rojiblancos se llevaron la primera prueba de fuego al ganar 0-2 en la ida de los cuartos de final de Champions. Una victoria que nadie esperaba, aunque los del Cholo Simeone hicieron un gran partido a nivel defensivo.

La eliminatoria no está cerrada ni mucho menos, pero sí muy de cara, debido a que el partido de vuelta se disputará en el Riyadh Air Metropolitano junto a su afición. La eliminatoria arrancó con el Barça apretando y manteniendo el control de pelota, pero hubo una jugada que lo cambió todo.

Dos acciones bajo lupa

Cubarsí derribó a Giuliano Simeone, que encaraba la portería de Joan Garcia. Al ser el último hombre, István Kovács determinó que la acción debía ser castigada con cartulina roja. El Barça se quedó con un hombre menos y el efecto fue inmediato: gol de falta de Julián Álvarez para hacer el 0-1 en el marcador.

Aunque no fue la única acción polémica. El conjunto azulgrana reclamó la segunda amarilla de Koke, que realizó hasta cuatro faltas merecedoras de amonestación. El centrocampista y capitán colchonero, solamente vio la amarilla, y el 'Cholo' lo sustituyó rápidamente por Baena para evitar riesgos mayores.

En la segunda parte, a Kovács no le faltó trabajo e hizo la 'vista gorda' con una cesión de Musso a Pubill en un lanzamiento de portería, que ni el colegiado ni el VAR terminaron por sancionar.

El ambiente estuvo caldeante y enfurecido. El Barça, de hecho, reclamará a la UEFA todas las acciones en las que pudo salir perjudicado. Pero en lo estrictamente deportivo, el resultado pudo incluso cambiar y ser más abundante, por las dos partes.

El Atleti pudo sentenciar

En Madrid, Juanma Castaño, tras el partido, analizó el gran trabajo del Atlético de Madrid y considera que, pese al resultado, tiene la sensación de que el Atlético de Madrid desaprovechó una gran ocasión para sentenciar.

"El Atlético, para mí ha desaprovechado una oportunidad de cerrar el partido. De cerrar la eliminatoria, podría estar pensando hoy, ya, en la final de Copa, prácticamente", considera.

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No obstante, el encuentro terminó 0-2 y quedarán 90 minutos por jugar en Madrid, mínimo.