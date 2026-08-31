Juan Brindisi, psicólogo de la selección argentina: "La intención de Julián Álvarez de irse del Atlético de Madrid no es un capricho, es algo que quiere desde pequeño"

Está a punto de acabar uno de los culebrones del verano. Queda menos de 48 horas para saber qué ocurrirá con el futuro de Julián Álvarez, quien desde el Mundial de 2026 mostró su clara voluntad de abandonar el Atlético de Madrid para aterrizar en el FC Barcelona. Un deseo que tiene desde pequeño, además de considerar que es un paso adelante en su carrera deportiva.

La semana pasada, el conjunto colchonero anunció a través de un comunicado que no negociará con el Barça por el delantero argentino. "El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos", exponía el escrito.

Álvarez quería vestir sí o sí la camiseta azulgrana, pero salvo sorpresa de última hora, seguirá defendiendo la camiseta colchonero. Una situación que está dando mucho de qué hablar y Juan Brindisi, psicólogo de las selecciones de la albiceleste, se pronunció al respecto en la emisora de radio DSports.

"¿El caso de Julián Álvarez? Hay dos momentos de máximo estrés y vulnerabilidad: uno es cuando te lesiones y el otro tiene que ver con los mercados de pases, especialmente en los últimos días. Detrás de la duda del club, está el proyecto de vida. Es de los momentos de mayor angustia y ansiedad que hay", aseguró.

Julián Álvarez, durante el Atlético-Villarreal. / AFP7 vía Europa Press

Por otro lado, matizó sobre la situación personal que está viviendo el futbolista argentino, ya que está sufriendo depresión, lo que le dejó fuera del último partido de competición liguera ante el Sevilla.

"Una vez que hay un diagnóstico de depresión en medio de una negociación, el tema toma otro color, hay que tener cuidado", comentó en la emisora de radio DSports.

Julián Álvarez sigue con su futuro en el aire / AFP7 vía Europa Press

El principal motivo que destacó es que hay que "cuidar siempre a la persona", y es algo que necesita ser "tratado", cosa que no está sucediendo por parte del conjunto colchonero.

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Por último, el psicólogo quiso dejar claro que "no puedes castigar a una persona por tener el deseo de ir a otra institución, lo de Julián Álvarez no es un capricho, es algo que quiere desde pequeño".