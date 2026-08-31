Jota Jordi no se rinde: "El Atletico dejó por escrito a Julián Álvarez que daba su 'OK' a fichar por el Barça"

Ayer, en El Chiringuito, Jota Jordi volvió a dejar claro que sigue confiando en que el Barça podrá cerrar el fichaje de Julián Álvarez. En un debate tenso con María Trisac y Damián González, el colaborador afirmó que el Atlético de Madrid no solo permitió al jugador hablar públicamente, sino que "el Atletico dejó por escrito a Julián Álvarez que daba su 'OK' a fichar por el Barça".

Jota Jordi rectificó en directo a sus compañeros, asegurando que algunos estaban dando por hecho informaciones incorrectas. Reiteró que el 2 de septiembre mostrará las pruebas que, según él, confirman que una de las condiciones impuestas por el Atlético fue que Julián hablara y que el club rojiblanco dio luz verde a su marcha al Barça.

La presión sobre Julián Álvarez y el doble discurso del Atlético

Durante el programa, Jota Jordi defendió que la situación interna del Atlético de Madrid es muy distinta a la que se proyecta públicamente. Mientras Simeone y Mateu Alemany transmiten que están encantados con la continuidad del delantero, de puertas adentro el club lleva semanas negociando su salida.

Según la información que expuso, el Atlético quiere vender a Julián, necesita hacerlo por motivos económicos y no desea gestionar el clima que se generaría en el Metropolitano si el jugador permanece sin estar convencido. El club, afirma, invita directamente al futbolista y a su entorno a aceptar una salida, especialmente al Arsenal, aunque el jugador mantiene una postura firme: solo se moverá si es para fichar por el Barça.

El Barça, preparado para actuar si se abre la puerta

Jota Jordi insistió en que el Barça está atento y preparado para cerrar la operación si el Atlético finalmente decide vender. Recordó que quedan pocas horas de mercado y que el club rojiblanco está contra el reloj para resolver la situación de Julián, condicionando incluso otras operaciones como la llegada de un delantero procedente de la Juventus o la salida de Sorloth.

Para el colaborador, si Julián termina quedándose en el Atlético sin querer hacerlo, será un fracaso para el club madrileño. Él, en cambio, sostiene que el Barça sigue vivo en la operación y que el desenlace podría sorprender.

Con apenas horas para el cierre del mercado, la tensión aumenta. Jota Jordi mantiene su versión, asegura haber visto documentos y mensajes con sus propios ojos y promete demostrarlo. Mientras tanto, el Atlético acelera sus movimientos y Julián Álvarez espera que se cumpla lo que, según Jota Jordi, el club rojiblanco ya le había asegurado: que lo del Barça estaba OK.