Jota Jordi estalla en directo por el caso Julián Álvarez: "Estoy harto de que se mienta, esta es la verdad"

Tras semanas de especulaciones, el futuro de Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid se han convertido en uno de los grandes culebrones del verano. La semana pasada el delantero argentino rompió su silencio y reconoció que quiere fichar por otro club para cumplir sus sueños.

Sin embargo, el jugador no entró en más detalles sobre su futuro, y aunque todo apunta a que su deseo es jugar en el FC Barcelona, por el momento no hay nada confirmado.

Julián Álvarez. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sobre esta situación se pronunció Jota Jordi en 'El Chiringuito' con unas declaraciones muy contundentes, asegurando que se están contando versiones incompletas y que la realidad de la operación no es exactamente la que se está trasladando públicamente.

"Yo voy a contar algo más que me van a pegar el toque, pero lo voy a contar para demostrar que no os están diciendo la verdad. Me da igual, estoy harto de que se mienta", declaró el colaborador.

Jota Jordi aseguró que en los últimos días sí han existido movimientos entre las partes implicadas, concretamente reuniones entre ambos clubes, algo que desmonta algunas de las versiones que se han difundido recientemente.

El tertuliano también defendió la postura del FC Barcelona en todo este proceso, insistiendo en que el club azulgrana ha sido el único que realmente ha mostrado un interés firme por el delantero argentino: "Ya está bien que dejen siempre mal a Julián y al Barça. Si es que el Barça es el único que ha ido de verdad a por el jugador, ¿qué ha hecho mal?".

Jota Jordi quiso poner el foco en la situación de Julián Álvarez, asegurando que ha mantenido una actitud ejemplar desde el inicio y que está viviendo un momento complicado por todo el ruido que rodea su futuro.

"Desde febrero se está portando perfecto, ha ido de cara siempre, y desde el club le han dicho 'Tranquilo, te vamos a ayudar'. ¿Y ahora lo tiras a los leones? No, hombre, no. El pobre chico lo está pasando mal y ha tenido que salir en medio de un Mundial que no lo está pudiendo ni disfrutar ni él ni su familia por culpa de lo que le había prometido el Atlético de Madrid y no están cumpliendo", comentó.

El colaborador afirmó que el jugador solo quiere cumplir un sueño que le habían asegurado previamente: "El Atlético de Madrid se lo prometió. Está al final de un túnel. Le han obligado a hacer esto".