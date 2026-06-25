Jota Jordi desvela el siguiente movimiento en el caso Julián Álvarez: "La semana que viene pasarán cosas"

El caso Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes culebrones del verano. Después de meses de rumores, contactos y especulaciones sobre un posible desembarco en el FC Barcelona, el delantero argentino rompió su silencio tras la victoria de Argentina frente a Austria y reconoció públicamente que considera que lo mejor para todas las partes es una salida del Atlético de Madrid.

Las palabras de la 'araña' provocaron un auténtico terremoto, ya que las declaraciones fueron interpretadas como un claro guiño al Barça, club que lleva tiempo trabajando en la operación: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

Sobre el tema se pronunció Jota Jordi en 'El Chiringuito', donde aseguró que todo está siguiendo el guion previsto desde hace tiempo y los movimientos de los últimos días no han pillado por sorpresa a quienes conocen de cerca la negociación.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Yo solo puedo contar que los timings que se habían planificado son los que están sucediendo. Todo va según se había planificado. Julián Álvarez toma la decisión de hablar, el siguiente paso es el enfado del Atlético de Madrid", explicó el colaborador del programa.

Jota Jordi fue incluso más allá y adelantó que los próximos días podrían ser decisivos y que podrían producirse nuevos movimientos entre las partes implicadas: "Ahora toca que se le pase esta rabieta al Atlético y yo creo que a inicios de la semana que viene van a pasar cosas".

El colaborador también insistió en que será inevitable que exista un contacto directo entre ambos clubes para tratar la situación del delantero, ya que es algo "obligatorio".

Jota Jordi defendió tanto la actuación del futbolista como la del Barça, asegurando que ninguno de los dos ha actuado de forma incorrecta durante todo este proceso: "No han hecho nada mal".

Además, aseguró que se está señalando injustamente a Julián Álvarez pese a que el jugador siempre se ha comportado de manera ejemplar: "Se le está dejando como se le está dejando cuando se le ha mentido, y esto es algo que se podrá demostrar. Es una gran persona, un gran trabajador, un gran compañero y lo ha hecho todo bien en el Atlético".