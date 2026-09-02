Jota Jordi destapa el trato del Atlético con Julián Álvarez: "Quédate porque Simeone el año que viene no va a estar"

Esta noche, mientras el mercado de fichajes cerraba oficialmente sus puertas, El Chiringuito emitía su programa. La tensión acumulada durante semanas por el futuro de Julián Álvarez desembocó en una discusión que se convirtió en el momento más esperado de la madrugada.

Jota Jordi, que durante semanas sostuvo con absoluta firmeza que el fichaje de Julián Álvarez se cerraría seguro, regresó ayer al plató dispuesto a asumir el foco de la polémica. El tertuliano quiso explicar por qué la operación no había llegado a concretarse y defendió punto por punto la información que había ido adelantando.

"Trae 150 millones y sal públicamente a decir que te quieres ir"

Jota Jordi relató con detalle lo que, según su información, habría sido el mensaje trasladado al jugador desde el propio Atlético de Madrid para activar su salida: "El resumen sería: trae 150 millones, sal públicamente a decir que te quieres ir y yo te ayudo."

El colaborador insistió en que Julián Álvarez habría recibido múltiples indicaciones desde dentro del club, todas orientadas a que fuera él quien diera el paso públicamente. Según su versión, cuando el futbolista expresó de manera clara su intención de marcharse, desde la cúpula se le habría lanzado un mensaje para frenar su decisión: "Quédate porque Simeone el año que viene no va a estar."

Una frase que, pronunciada en directo, encendió el plató y abrió un debate sobre la estabilidad del banquillo y la gestión interna del club.

La relación con Simeone

Jota Jordi subrayó que la relación entre Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone no era buena, y que este sería uno de los motivos principales del deseo del jugador de abandonar el Atlético.

Según lo que le trasladan, el futbolista habría explicado que con el entrenador "no estaba muy bien", y que este malestar habría sido determinante. La promesa de que el Cholo no seguiría la próxima temporada habría sido, según Jota Jordi, uno de los mensajes utilizados para intentar calmarlo y evitar su salida inmediata.

"Enhorabuena a los aficionados del Atlético de Madrid"

En uno de los momentos más tensos de la noche, Jota Jordi lanzó un mensaje repetido y cargado de ironía hacia la afición rojiblanca: "Enhorabuena, porque habéis conseguido retener a alguien que no quiere estar con vosotros."

El colaborador señaló las imágenes del entrenamiento de hoy, mencionó las caras del jugador y criticó la imposibilidad de inscribir a Tagliafico, vinculándola a la falta de recursos económicos: "Si no podéis inscribir jugadores porque no tenéis dinero, a pesar de que habíais dicho que con 'Apollo' ibais a tener mucho, pues también enhorabuena."

Incluso apuntó directamente a la dirección del club: "Si estáis contentos de tener a alguien que prefiere su ego a que la empresa vaya bien… enhorabuena."

Y cerró con una advertencia que resonó en todo el plató: "De momento. En enero volveremos a hablar."

La réplica de Juanma Rodríguez

Juanma Rodríguez respondió con contundencia, defendiendo la postura del Atlético de Madrid y acusando a Jota Jordi de manipular el relato: "¿Por qué se ha quedado en el Atlético de Madrid? ¡Porque tiene un contrato, señor! ¡Respete usted!"

El tertuliano comparó la situación con el caso de Nico Williams, acusando al entorno culé de haber presionado desde el primer día: "Habéis tocado las narices desde el primer día. Habéis destruido al chaval. Os habéis mofado del Atlético de Madrid."

La discusión se convirtió en un choque frontal entre dos visiones irreconciliables: la de Jota Jordi, que sostiene que el jugador no quiere estar en el club, y la de Juanma Rodríguez, que defiende que el Atlético ha actuado conforme a contrato y que el entorno culé ha manipulado el relato.

El mercado ha terminado esta noche, pero la polémica no. El caso Julián Álvarez seguirá generando ruido, tensión y versiones enfrentadas. La relación con Simeone, las promesas internas, la gestión económica y la presión mediática han dejado un escenario que no se cerrará con el mercado, sino que se reabrirá, como dijo Jota Jordi, en enero.