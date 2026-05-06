Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa del Atlético de Madrid: "No se entiende"

"En la siguiente ronda, para fuera". Ya lo dijo Raphinha tras caer eliminado ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, que el equipo del Cholo Simeone se iba a quedar a las puertas de la final de la Champions League. Y así ocurrió. El conjunto colchonero fue incapaz de eliminar al Arsenal en una eliminatoria en la que pasaron muy pocas cosas, pero en la que los de Mikel Arteta fueron más contundentes en el área.

El Atlético de Madrid no tuvo su mejor día y apenas logró inquietar la portería de David Raya, lo que derivó en un nuevo golpe para Simeone, visiblemente afectado en rueda de prensa. Una temporada que apuntaba a ser ilusionante terminó desmoronándose en los momentos clave, con la derrota en la final de la Copa del Rey y la eliminación en semifinales de la competición europea.

El estilo de juego del conjunto colchonero volvió a estar en boca de todos, y desde 'El Chiringuito', programa de Mega, analizaron el nuevo fracaso del Atlético de Madrid.

Los jugadores del Atlético de Madrid saludan a la afición en el Emirates Stadium / NEIL HALL / EFE

Josep Pedrerol, muy contundente con el Cholo Simeone

Josep Pedrerol arrancó el programa diciendo: "Con Griezmann y Julián es difícil. Sin Griezmann y Julián, más difícil. Además, si no te pitan un penalti, casi imposible".

El presentador de 'El Chiringuito' se mostró muy contundente: "Para alguien del Barça o Madrid, entiendo que esto es un fracaso. En cambio, para un aficionado del Atlético de Madrid llegar a las semifinales de la Champions League es un éxito".

No dudó en decir que "los demás no entendemos el conformismo de la afición del Atlético de Madrid. Tampoco se entiende que haya quitado a Griezmann o a Julián Álvarez. Porque Julián, aunque estuviese cojeando, podría haber aguantado 15 minutos más".

El presentador de 'El Chiringuito' quiso dejar claro que la eliminación del equipo de Simeone de la Champions League "es un fracaso absoluto". No se quedó ahí y fue a más: "Creo que el Atlético de Madrid se conforma perdiendo".

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Por último, Pedrerol sentenció diciendo que "ellos son felices compitiendo, no ganando".